Kočner a Zsuzsová sa rozsudok ešte nedozvedia, pojednávanie v prípade vraždy Kuciaka presunuli

4.8.2020 -Rozsudok v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov v stredu 5. augusta nepadne. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková.„Predsedníčka senátu Ružena Sabová zrušila termín stredajšieho hlavného pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku. Termín nového hlavného pojednávania je určený na deň 3. septembra 2020,“ uviedla Kudjáková.Obžalobe v tomto prípade čelia mediálne známy podnikateľ Marian Kočner ako objednávateľ, jeho známa Alena Zsuzsová z Komárna a tiež bývalý policajt Tomáš Szabó.Špecializovaný trestný súd na pojednávaní 23. júla vo veci ukončil dokazovanie, ktoré sa začalo v januári tohto roku.Prokurátor následne v rámci svojej záverečnej reči všetkým trom obžalovaným na základe doterajšej bezúhonnosti a priaznivým prognózam prevýchovy navrhuje tresty 25 rokov väzenia.Účasť na vražde priznal komárňanský podnikateľ Zoltán Andruskó. Ten sa pôvodne s prokurátorom v rámci dohody o vine a treste dohodol na 10 ročnom pobyte vo väzení, po zásahu súdu dostal v decembri 2019 napokon 15 ročný trest.Andruskó s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracoval od svojho zadržania v septembri 2018. Na hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára vypovedal ako svedok.Vo svojej výpovedi okrem iného potvrdil, že od Aleny Zsuzsovej prevzal objednávku vraždy, ktorú posunul Tomášovi Szabóovi a tiež fotografie a informácie o neskôr zavraždenom novinárovi. Tiež uviedol, že mu Alena Zsuzsová po skutku priniesla do Komárna dohodnuté peniaze.Na prvom zo série pojednávaní v januári tohto roku svoju vinu priznal aj bývalý vojak Miroslav Marček. Ten pred súdom vypovedal, že vo februári 2018 zastrelil Jána Kuciaka aj Martinu Kušnírovú v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača pri Galante.Miroslav Marček tiež uviedol, že objednávka pôvodne znela tak, aby Kuciaka najskôr uniesli, aby sa jeho telo nenašlo. Vykonávateľom sa však táto myšlienka nepáčila, a to vzhľadom na riziko možného odhalenia pri prevoze Kuciaka.Miroslav Marček sa tiež priznal k vražde podnikateľa Petra Molnára, ktorá sa stala v decembri 2016 v Kolárove.Jána Kuciaka zastrelili spolu s jeho snúbenicou vo Veľkej Mači vo večerných hodinách 21. februára 2018. Podľa orgánov činných v trestnom konaní si vraždu novinára objednal podnikateľ Marian Kočner prostredníctvom Aleny Zsuszovej.Tá objednávku zadala Zoltánovi Andruskóvi, ktorý vo veci oslovil svojho známeho Tomáša Szabóa. Vykonávateľom vraždy bol nakoniec bratranec Tomáša Szabóa, Miroslav Marček.Marian Kočner podľa obžaloby Andruskóvi a vykonávateľom vyplatil prostredníctvom Aleny Zsuszovej najskôr 50-tisíc eur, neskôr po medializácii prípadu sumu navýšil. Motívom podľa prokuratúry bolo, že Kuciak svojimi článkami ohrozoval beztrestnosť a nezákonné aktivity Mariana Kočnera.Marian Kočner svoju vinu v tomto prípade popiera, pričom tvrdí, že Kuciak bol len jedným z mnohých novinárov, ktorí o ňom písali. Argumenty novinárov chcel pritom podľa vlastných slov vyvracať v internetovej relácii Na pranieri.Rovnako tvrdí, že niekto zasahoval do komunikácií v jeho telefónoch, pričom poukazuje na to, že telefóny boli po jeho zadržaní niekoľko mesiacov v rukách bývalého agenta Slovenskej informačnej služby Petra Tótha.Práve komunikácie Mariana Kočnera s Alenou Zsuzsovou boli použité pred súdom ako jeden z dôkazov objednávky vraždy.Obžalovaní však tvrdili, že komunikácie, ktorým prokuratúra pripisovala skrytý význam, sa týkali napríklad registrácie strany Cieľ alebo iných záležitostí.Pokiaľ ide o Petra Tótha, ten v tejto kauze vypovedal pred súdom ako svedok, pričom priznal, že na popud Mariana Kočnera organizoval sledovanie novinárov, a to vrátane Kuciaka.Alena Zsuzsová počas procesu poukazovala na nedôveryhodnosť svedka Andruskóa, pričom tvrdila, že on sám mal vzhľadom na svoje kriminálne aktivity motiváciu objednať si Kuciakovu vraždu.Marian Kočner zase v súvislosti s Andruskóm uviedol, že ten sa deň po vražde stretol s maďarským mafiánom Lászlóm Krescikom, pričom celá kauza môže podľa neho súvisieť práve s touto osobou.Tomáš Szabó zase na súde povedal, že s Miroslavom Marčekom mali „len zadanie Kuciaka zmlátiť“. Po príchode do Veľkej Mače však podľa neho zistili, že sú aj s Kušnírovou mŕtvi. Niekoľko návštev Veľkej Mače pred Kuciakovou smrťou obžalovaný odôvodnil zámerom kúpiť si moped.Pokiaľ ide o vraždu Molnára, podľa obžaloby Tomáš Szabó a Miroslav Marček vnikli v decembri 2016 do jeho domu s cieľom získať 70-tisíc eur, ktoré mal doma odložené.Dôvodom vraždy Molnára, ktorý bol v tom čase doma, bol fakt, že sa s Tomášom Szabóom dobre poznal. Dvojica je zároveň obžalovaná z porušovania domovej slobody a nedovoleného ozbrojovania.Nedovolené ozbrojovanie pripísala prokuratúra aj Marianovi Kočnerovi, keďže u neho pri jednej z domových prehliadok našli muníciu. V tomto bode obžaloby Marian Kočner na začiatku procesu priznal vinu.