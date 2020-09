Súd v kauze vraždy Kuciaka: Podnikateľ Kočner a Zsuzsová sú nevinní, Szabó dostal 25 rokov

Kočnera a Zsuzsovú súd oslobodil

3.9.2020 -

Marian Kočner a Alena Zsuzsová sú nevinní, podľa verdiktu neexistovalo na uznanie ich viny dostatok dôkazov. Obžaloba v prípade Kočnera postavila podľa rozsudku vinu na nepriamych dôkazoch. Na ich základe však súd nemohol konštatovať vinu bez pochybností, ktoré by úplne vylučovali iný scenár.

Súd však skonštatoval, že v prípade vraždy Kuciaka nebola príčinou jeho vraždy iná okolnosť ako jeho práca. „Existencia samotného motívu na preukázanie viny nestačí,“ povedala predsedníčka senátu Ružena Sabová. Dodala, že v tejto súvislosti je potrebné preukázať aj protiprávne konanie. To však v prípade Kočnera ani Zsuzsovej dokázané nebolo.

Oslobodenie Kočnera v tejto trestnej veci nemá vplyv na jeho pobyt vo väzbe, keďže bol do nej vzatý v rámci vyšetrovania kauzy zmeniek. V prípade Zsuzsovej by mal vo štvrtok nasledovať pokyn súdu na jej prepustenie z väzby. Môže však byť do nej opätovne vzatá pre iné prípady, v ktorých čelí trestnému stíhaniu, a to napríklad v kauze vraždy exprimátora Hurbanova Lászloa Basternáka.

Szabó dostal 25 rokov

Z účasti na vražde Kuciaka a Kušnírovej je vinný Tomáš Szabó, súd ho vo štvrtok uznal za vinného aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.

Podľa podanej obžaloby bol práve on iniciátorom prepadu domu kolárovského podnikateľa v decembri 2016 a v kauze vraždy Kuciaka prijal objednávku od Zoltána Andruskóa. „Obžalovaný bol v rámci organizovanej skupiny zaradený na pracovnú funkciu vykonávateľa,“ uviedla Sabová v súvislosti s vraždou novinára.

Szabó bol zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia a podľa verdiktu súdu by mal rodičom Kuciaka vyplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 70-tisíc eur pre každého z nich. Tiež má zaplatiť 40-tisíc eur Molnárovej sestre. V kauze vraždy Molnára súd uznal za vinného aj Kočnera, a to z nedovoleného ozbrojovania v súvislosti s nábojmi, ktoré u neho zaistili pri jednej z domových prehliadok. Tento skutok obžalovaný priznal už na začiatku procesu.

Z obžalovaných bol vo štvrtok na súde iba Kočner, pretože Zsuzsová a Szabó súhlasili s konaním v neprítomnosti. Po vynesení verdiktu majú prokuratúra aj obhajoba právo podať odvolanie, prípadom by sa tak zaoberal Najvyšší súd SR.

Rozsudok mal padnúť už v stredu 5. augusta, ale predsedníčka senátu Ružena Sabová zrušila termín pojednávania z dôvodu nutnosti pokračovania v porade senátu o pripravovanom rozsudku. V súvislosti s vraždou Kuciaka boli už skôr právoplatne odsúdení práve Andruskó ako aj Marček, ktorý priznal, že Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelil. Marček priznal tiež vraždu Molnára.

12:55 Irena Bihariová, predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS), na sociálnej sieti napísala, že aj keď Slovensko pozná páchateľov, motív vraždy zostal nejasný a objednávatelia nepotrestaní. „Verili sme, že udalosť, ktorá v plnej nahote odhalila systém ‚našich ľudí‘, spletenca oligarchických záujmov a verejnej správy a beztrestnosti mocných, bude dnes objasnená a spravodlivo potrestaná. Nestalo sa tak,“ uviedla. 12:46 Juraj Šeliga (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že rozhodnutie súdu ním otriaslo, no nespochybňuje senát ani súd a rešpektuje rozhodnutie prvostupňového súdu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12:35 Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) je verdiktom súdu šokovaná. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to vyhlásil jej generálny tajomník Christophe Deloire. „Oslobodenie je dôkazom veľkého zlyhania vyšetrujúcich orgánov a súdnictva,“ vyhlásil na Deloire na Twitteri s hashtagom #pressfreedom (sloboda tlače, pozn. red.). Ako tiež uviedol, RSF očakávala, že „Slovensko bude vzorom v oblasti stíhania a odsúdenia trestných činov proti novinárom“. „Namiesto toho zostávame v situácii beztrestnosti. Kto nariadil zabitie Jána Kuciaka? Prečo bol zabitý? Mali by sme mať jasnú odpoveď,“ dodal Deloire. 12:30 K rozsudku sa na sociálnej sieti Facebook vyjadril aj minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12:22 Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej rozsudok znamená aj to, že boj o spravodlivosť na Slovensku pokračuje. „Rozhodnutím súdu v kauze Mariana Kočnera a jeho spoločníkov v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa na Slovensku otvára ďalšia etapa boja za spravodlivosť. Rozsudok súdu nie je definitívny,“ napísala. Doplnila, že rozsudok zvyšuje pochybnosti o silnej spravodlivosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11:56 Jozef Kuciak, otec zavraždeného Jána, je aj naďalej presvedčený o tom, že vraždu jeho syna si objednal Kočner „Po rozhodnutí súdu som ostal paralyzovaný, aj keď som v duchu veril, že sa posledný predložený dôkaz vezme v úvahu a celý proces sa vráti späť k dokazovaniu,“ uviedol Kuciak. Myslí si, že dôkazov, aby boli obžalovaní odsúdení, bolo dostatok. „Som z toho znechutený. Neostáva nám však nič iné len veriť, že spravodlivosť zvíťazí,“ dodal.

Otec Jána, Jozef Kuciak prichádza na pojednávanie s Marianom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóom v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Pezinok, 3. september 2020. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

11:48 Prezidentka Zuzana Čaputová je verdiktom súdu šokovaná a očakáva, že hľadanie spravodlivosti sa v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny nekončí a bude pokračovať na Najvyššom súde SR. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Ako priblížil, prezidentka potrebuje porozumieť odôvodneniu rozsudku. Verdikt však rešpektuje, no zároveň očakáva, že hľadanie spravodlivosti sa nekončí. „Myslím na rodičov Jána a Martiny a prajem im veľa síl v tejto ťažkej chvíli. Oni, aj my všetci si zaslúžime vidieť vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí si vraždu ich detí objednali a sprostredkovali,“ reagovala prezidentka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11:35 Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny, dúfa, že Najvyšší súd SR štvrtkové rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zvráti. Povedala to pred budovou ŠTS v Pezinku po vynesení rozsudku. „Dúfam, že na Najvyššom súde SR sedia správni sudcovia a učinia spravodlivosti za dosť, pretože týmto rozhodnutím naše deti naďalej trpia a Marian Kočner. sa smeje,“ uviedla. 11:06 Právny zástupca poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic pred štvrtkovým pojednávaním očakával, že prípad vraždy Kuciaka a Kušnírovej pôjde na Najvyšší súd SR. Ako uviedol, očakáva, že ak padne rozsudok, aj tak sa jedna alebo druhá strana odvolá. Dodal, že ešte nikdy nezažil, aby od záverečných rečí po vynesenie rozsudku uplynul viac ako mesiac. „Akýkoľvek rozsudok, ak padne dnes, tak tento rozsudok bude napadnutý procesnými stranami. Dnes môže byť veľmi dôležité rozhodnutie, ale nebude finálne. Finálne rozhodnutie v tejto veci a spravodlivosť v tejto veci nakoniec vyriekne Najvyšší súd SR. O tom som presvedčený,“ povedal Lipšic. Reťaz nepriamych dôkazov je podľa neho taká silná, že vylučuje akúkoľvek inú verziu priebehu skutku vrátane objednávky. Podotkol, že pri objednávkach vraždy vždy rozhodujú nepriame dôkazy. 10:55 „Vyzerá, že nateraz sa evidentní strojcovia vraždy chcú spravodlivosti vyšmyknúť z pazúrov … verme, že spravodlivosť si ich oboch počká,“ okomentoval rozsudok na sociálnej sieti Facebook premiér Igor Matovič (OĽaNO). 10:48 V kauze vraždy novinára Kuciaka a Kušnírovej súd obžalovaných Kočnera ako aj Zsuzsovú oslobodil. Podľa verdiktu neexistovalo na uznanie ich viny dostatok dôkazov. 10:42 Szabó dostal za účasť na vražde Kuciaka a Kušnírovej trest 25 rokov väzenia. 10:38 Súd opísal, ako sa Szabó na vražde podieľal. Spomína sa aj to, ako si bol spoločne s Marčekom prehliadať dom zavraždených vo Veľkej Mači. Ďalej opísal aj vykonanie vraždy, za ktoré bol Marček odsúdený na 23 rokov. 10:27 Szabó je vinný aj z účasti na vražde Kuciaka a Kušnírovej 10:23 Zlatica Kušnírová, ktorá je matkou zavraždenej Martiny, si nedokáže predstaviť oslobodzujúci rozsudok pre obžalovaných. Ako vo štvrtok povedala pred príchodom na pojednávanie, je za to, aby sa dokazovanie „natiahlo“, než by mali obžalovaní dostať nižší trest. V takom prípade by sa voči rozsudku odvolala. „Mám také zlé tušenie, že to nedopadne dobre, cítim vnútorný nepokoj. Ked má padnúť nízky rozsudok pre obžalovaných, tak nech sa radšej to dokazovanie natiahne. Naše deti si to zaslúžia,“ uviedla.

Matka Martiny, Zlatica Kušnírová prichádza na pojednávanie s Marianom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou a Tomášom Szabóom v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Pezinok, 3. september 2020. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

10:17 Z vraždy podnikateľa Petra Molnára je vinný Tomáš Szabó. Mariana Kočnera v tomto prípade súd uznal za vinného z nedovoleného ozbrojovania v súvislosti s nábojmi, ktoré u neho zaistili pri jednej z domových prehliadok. Tento skutok obžalovaný priznal už na začiatku procesu. Szabó je takisto vinný pre rovnaký skutok, konkrétne pre zadováženie zbraní na vraždu Kuciaka a Molnára a tiež pre neoprávnenú držbu munície. Vinný je tiež z porušovania domovej slobody. 10:15 Súd by sa ešte mal rozhodnúť, či vykoná nejaké dôkazy. Pred hlavným pojednávaním na súde v Pezinku to povedal právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Ako dodal, považuje za dôvodné, aby súd vykonal ďalšie dôkazy. Kvasnica nepozná obsah nového dôkazu, ktorý mala prokuratúra podľa medializovaných informácií predložiť pár dní pred vyhlásením rozsudku. „Treba si uvedomiť, že v tomto štádiu bolo dokazovanie ukončené. Tento postup pána prokurátora považovať za akýsi podnet pre senát, aby vykonal ešte ďalšie dôkazy,“ uviedol. 10:13 Predsedníčka senátu Ružena Sabová začína čítať rozsudok, ale najprv v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára z Kolárova. 10:00 Z obžalovaných je vo štvrtok na súde iba Marian Kočner, pretože Zsuzsová a Szabó súhlasili s konaním v neprítomnosti.