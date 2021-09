Lipšic sa obáva spochybňovania integrity trestných konaní zo strany SIS, želá si viac súčinnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa obáva, že Slovenská informačná služba (SIS) začala spochybňovať integritu trestných konaní v okamihu, keď bolo zrejmé, že tie podozrenia smerujú k ich predstaviteľom.Povedal to v relácii Na Telo s Michalom Kovačičom v televízii Markíza. Špeciálny prokurátor zároveň potvrdil, že ho sledovalo auto „jednej zo spravodajských služieb“.Lipšic ďalej skonštatoval, že by bol rád, keby bola SIS súčinná Úradu špeciálnej prokuratúry. „V kauze Gorila som urgoval v apríli tohto roku riaditeľa SIS, aby boli zbavení mlčanlivosti konkrétni príslušníci. Do dnešného dňa, po piatich mesiacoch, nemám ani reakciu od SIS v tak závažnej kauze, ako je Gorila,“ dodal Lipšic.