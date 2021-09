Sulíkova SaS bude podporovať Hegerovu vládu, aj keby z koalície odišla Sme rodina

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa hodnotové rozdiely medzi koaličnými partnermi neustále zväčšujú, je prirodzené, že sa budeme rozprávať aj o ďalších možnostiach spoločného vládnutia.Skonštatovala to strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na vyjadrenie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), že si budú musieť začať klásť otázku, či vedia fungovať v koalícií aj bez hnutia Sme rodina , ak by hnutie blokovalo očistný proces. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák Strana SaS zároveň vyjadrila plnú podporu vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) so všetkými 19 poslancami. „Platilo by to, aj keď by sa Sme rodina rozhodla opustiť koalíciu,“ dodala SaS.