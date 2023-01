Lipšic v súvislosti s paragrafom 363 kritizuje Žilinku, zameral sa na dôkaznú situáciu

Dôkazná situácia

Vznesenie obvinenia

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR kladie pri niektorých rozhodnutiach o zrušení obvinení podľa paragrafu 363 Trestného poriadku vyššie nároky na dôkaznú situáciu ako súdy.Skonštatoval to na dnešnej tlačovej konferencii špeciálny prokurátor Daniel Lipšic . Pri vznesení obvinenia je však podľa neho dôkazná situácia vždy slabšia, ako keď sa prípad dostane na súd, pretože obvinením sa len začína vyšetrovanie.Vo viacerých prípadoch, keď generálna prokuratúra podľa paragrafu 363 zrušila obvinenia pre údajnú nedostatočnú dôkaznú situáciu, pritom podľa Lipšica súdy pri rozhodovaní o väzbe obvinených konštatovali opak.„Klásť nároky na dôkaznú situáciu pri vznesení obvinenia vyššie, ako kladú niekedy súdy na právoplatné odsúdenie, je pomerne absurdná situácia," povedal Lipšic s tým, že vznesením obvinenia sa len otvára priestor na dokazovanie.„A to vyšetrovanie môže skončiť rôznym spôsobom. Podaním obžaloby alebo zastavením trestného stíhania," uviedol šéf Úradu špeciálnej prokuratúry . Ak však sú podľa neho vyššie nároky na strane generálnej prokuratúry ako súdov, je zložité kauzy vôbec dotiahnuť do konca.Lipšic tiež skonštatoval, že v mnohých rozhodnutiach pri rozhodovaní podľa paragrafu 363 sa aplikujú iné pravidlá a právne názory pri kauzách, ktoré zahŕňajú vplyvné osoby a iné pri osobách bez vplyvu.