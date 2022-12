Lipšic vyzýva SIS, aby sa venovala dôležitým aktivitám. Za rok a pol nevybavila dožiadanie prokuratúry v kauze Gorila

Len jeden výsledok

Kauza Gorila

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) nevybavila v priebehu viac ako roka a pol opakovane urgované dožiadanie Úradu špeciálnej prokuratúry v mediálne známej kauze Gorila. V stanovisku to uviedol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Zároveň vyzval tajnú službu, aby sa vo svojej práci venovala mimoriadne dôležitým aktivitám, ktoré jej prináležia podľa zákona, namiesto snahy spochybniť výpovede spolupracujúcich osôb v sledovaných kauzách.„Marginálne uvádzam, že rok a pol trvajúca snaha spochybniť výpovede spolupracujúcich osôb priniesla len jeden výsledok - odsúdenie Csabu Dömötöra, ktorý uviedol, že v nepodstatnej kauze, v ktorej dodnes nie je nikto obvinený, nevidel cez sklo do priestorov reštaurácie v bratislavskom komplexe Troch veží," povedal Lipšic.Zároveň opakovane vyzval vedenie SIS na vybavenie dožiadania z mája 2021 v trestnej veci Gorila.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v stredu 7. decembra počas prednášania výročnej správy o Úrade špeciálnej prokuratúry povedal, že SIS rok a pol pracuje na tom, aby boli zbrzdené trestné stíhania vedúce na najvyššie poschodia slovenskej politiky a podnikateľského prostredia.Podľa neho sa rok a pol aj zo strany štátu míňali prostriedky na to, aby boli spochybňovaní a škandalizovaní vyšetrovatelia. SIS tieto tvrdenia označila za absolútnu lož a vyzvala špeciálneho prokurátora, aby tieto tvrdenia podložil a ukázal verejnosti, čím svoje útoky na spravodajskú službu opiera.