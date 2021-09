Lipšica zrejme sleduje tajná služba. Sú také indície, povedal ​Šeliga po rokovaní výboru

Minister musí rýchlo prísť s novelou

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je pravdepodobne sledovaný Slovenskou informačnou službou (SIS). Po mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa zaoberal dianím v bezpečnostných zložkách štátu, to povedal poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).Ako poznamenal Šeliga, „sú také indície“. Ešte dnes požiada listom predsedu parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS ( Marián Saloň , Smer-SD, pozn. SITA), aby zvolal mimoriadne rokovanie tohto výboru.„To ja neviem kto. Nebudem to verejne komentovať,“ reagoval Lipšic. Podľa neho by to asi mala riešiť polícia. Námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera povedal, že si o tom nemyslí nič. „Takéto poznatky nemám,“ podotkol.Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) po rokovaní vyhlásil, že bude potrebné v čo najkratšom čas schváliť novelu zákona o štátnej službe, čo sa týka menovania a odvolávania predstaviteľov štátnych inštitúcií.Bude vyzývať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby v čo najkratšom čase prišiel s novelou zákona o Policajnom zbore SR, ktorý definuje aj voľbu policajného prezidenta a viceprezidentov. Podľa Krúpu by výbor nemal voliť policajného prezidenta, ale minister vnútra, ktorý je za neho zodpovedný.Krúpa vyzval ministra vnútra, aby navrhol riešenie situácie na Úrade inšpekčnej služby , resp. prehodnotil jeho štatút, či bude potrebná reforma úradu a v akej podobe.„Zhodli sme sa, že na budúci týždeň v stredu sa uskutoční poslanecký prieskum na Úrade inšpekčnej služby,“ uviedol Krúpa.Podľa neho ďalšia výzva smeruje k vedeniu policajného prezídia, aby „sa urobili opatrenia na zamedzenie masívneho úniku informácií, ktoré sú účelové a majú spôsobovať chaos a ovplyvňovať verejnú mienku“.Krúpa vyzve koalíciu, aby v čo najkratšom čase schválila vytvorenie komisie na kontrolu odposluchov, „aby sme sa pozreli na to, ako prebiehajú odposluchy, či sú zákonné a či nedošlo k nejakým zlyhaniam“, a či nie je potrebné robiť zmeny v zákone na ochranu súkromia pred neoprávneným odpočúvaním.Na výbore pre obranu bezpečnosť bola diskusia aj o paragrafe 363 Trestného poriadku, ktorý chce koalícia upraviť. Poslanec Šeliga označil za nespravodlivé, že ustanovenie tohto paragrafu sa nebudú môcť vzťahovať na väzobne stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , pretože prípad dozoruje krajská prokuratúra, kde sa sťažnosť podáva na generálnu prokuratúru.Šeliga takýto postup označil za nespravodlivý preto, že v inom prípade generálna prokuratúra zrušila obvinenie podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi. Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina), ktorý odišiel z rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť skôr, povedal, že rokovanie nešlo príliš do hĺbky. Na výbore sa viedli debaty súvisiace s fungovaním policajného zboru, policajnej inšpekcie, generálnej a špeciálnej prokuratúry. K vyjadreniu špeciálneho prokurátora Lipšica, že za dianím v bezpečnostných zložkách je tajná služba, Pčolinský poznamenal, že „by mal čítať menej konšpiračných časopisov“.Bezpečnostná rada SR vo štvrtok 16. septembra schválila vznik odbornej pracovnej skupiny. Tá začne zasadať nepretržite od pondelka 20. septembra pripraví návrhy zmien fungovania polície, prokuratúry a súdov.Napätie v polícii vyvolalo vlnu politických reakcií, keď Úrad inšpekčnej služby zadržal svojho dočasného šéfa Petra Scholtza a štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Okresný súd Bratislava III vzal do väzby všetkých zadržaných. Obvinení sú zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a zmarenia spravodlivosti.