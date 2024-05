Literárny klub Dúha sa od atentátnika na Fica dištancuje a zrušil mu členstvo, premiérovi prajú skoré uzdravenie

Zrušili mu členstvo

povedala Cibulová.

Klub je o literatúre a nie o politike

Zároveň poznamenala, že Juraj Cintula síce patril k členom klubu, no už od roku 2019 sa nezúčastňoval na stretnutiach ani akciách, ktoré klub organizoval a nemá ani publikovanú tvorbu v poslednom almanachu Tu žijeme 8, ktorý vyšiel v uplynulom roku.

16.5.2024 (SITA.sk) - Vedenie Literárneho klubu Dúha v Leviciach sa kategoricky dištancuje od spisovateľa Juraja Cintulu , ktorý podľa doteraz nepotvrdených informácií strieľal na premiéra Roberta Fica „Sme vrcholne rozhorčení z jeho brutálneho činu i z jeho spájania s činnosťou nášho klubu. Premiérovi Slovenskej republiky želáme rýchle uzdravenie a skorý návrat do plnohodnotného života," uviedla predsedníčka klubu Mária Cibulová.Ako zdôraznila, Literárny klub Dúha vznikol preto, aby pokračoval v myšlienkach Andreja Chudobu, ktorý bol veľkým zástancom pravdy, dobra, humanity, ľudskosti, a hrdo sa hlási k jeho odkazu. Jednou zo zásad, ktoré striktne dodržiava, je apolitickosť.„Z tohto dôvodu ostro odsudzujeme, že podľa aktualizovaných informácií útočník konal z politických dôvodov, a práve preto sa vedenie Literárneho klubu Dúha jednohlasne rozhodlo, že počnúc dnešným dňom je jeho členstvo v našom klube s okamžitou platnosťou zrušené,"Podľa slov predsedníčky Literárneho klubu Dúha je veľkou tragédiou, že sa Juraj Cintula nedokázal vysporiadať s frustráciou v spojitosti s dianím na politickej scéne, no zároveň rezolútne odmieta, aby takéto správanie bolo dávané do súvisu s jeho pôsobením v klube. Prízvukovala, že ten je výhradne len o literatúre a politika na klubových stretnutiach nemá miesto.„Každý náš člen môže mať iný názor, o tom je predsa demokracia, ale nikdy naša sloboda nemôže zasahovať do slobody iného človeka," hovorí Cibulová.