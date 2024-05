Šutaj Eštok uviedol dôvody atentátnikovho konania, na ďalšie informácie o prípade uvalila generálna prokuratúra embargo (video)

Politická motivácia

Zúčastnil sa aj protivládnych protestov

16.5.2024 (SITA.sk) - Polícia momentálne pracuje v rámci vyšetrovania útoku na predsedu vlády Roberta Fica iba s jednou verziou, a to, že útok bol politicky motivovaný. Na tlačovej konferencii to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Zároveň potvrdil, že Juraja Cintulu policajti obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu.„Tie dôvody, prečo išlo o politicky motivovaný pokus úkladnej vraždy sú, ako to povedal sám podozrivý, mediálne informácie s ktorými on disponoval, s ktorými on pracoval, nakoľko sa intenzívne venoval politickému dianiu," uviedol Šutaj Eštok.Konkrétnymi dôvodmi, prečo sa Juraj Cintula rozhodol konať boli podľa ministra vnútra zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, zásah do fungovania RTVS a odvolanie predsedu súdnej rady Jána Mazáka . „To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol," povedal Šutaj Eštok.Juraj Cintula podľa ministra vnútra nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, pravicovej ani ľavicovej. „Ide o osamelého vlka, ktorého kroky a konanie bolo akcelerované po prezidentských voľbách, nakoľko bol nespokojný s výsledkom volieb," povedal Šutaj Eštok.Ako ďalej uviedol, Juraj Cintula sa zúčastnil viacerých protivládnych protestov. „Môžem potvrdiť, že podozrivý bol aj súčasťou protestu na predchádzajúcej výjazdovej vláde v trnavskom regióne," vyhlásil minister vnútra. Doplnil, že generálna prokuratúra uvalila na ďalšie informácie o prípade informačné embargo.