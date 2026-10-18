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18. októbra 2026
Litva obvinila Rusko z pokusu o sabotáž Starlinku na svojom území
Tagy: Hybridná vojna litovský vzdušný priestor podpaľačský útok Podpaľačstvo ruská sabotáž Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Vojna na Ukrajine
V Európe došlo v posledných týždňoch k viacerým útokom na zariadenia spájané so sieťou Starlink. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius v nedeľu vyhlásil, že za pokusom o
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18.10.2026 (SITA.sk) - V Európe došlo v posledných týždňoch k viacerým útokom na zariadenia spájané so sieťou Starlink.
Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius v nedeľu vyhlásil, že za pokusom o podpaľačský útok na spoločnosť prevádzkujúcu komunikačné zariadenia pre satelitnú sieť Starlink na litovskom území pravdepodobne stojí Rusko.
Polícia objavila v nedeľu nadránom v priestoroch nemenovanej firmy horľavé látky. K požiaru napokon nedošlo, úrady však incident vyšetrujú ako možnú sabotáž. Sinkevičius uviedol, že spoločnosť prevádzkuje deväť satelitných antén zabezpečujúcich spojenie siete Starlink, ktorú využíva Ukrajina.
„Je zrejmé, že išlo o pokus o sabotáž alebo diverznú operáciu, keďže podobné incidenty sa opakovane objavujú v celej Európe. Je evidentné, že je to súčasť hybridnej vojny vedenej Ruskom, ktorá zahŕňa aj sabotáže,“ povedal premiér pre verejnoprávnu stanicu LRT.
Dodal, že vyšetrovanie má objasniť, kto vydal pokyn na vykonanie útoku a kto stál za jeho organizáciou. „Je pravdepodobné, že pôvodca už bol identifikovaný. Je ním ruská strana,“ vyhlásil.
Ukrajina využíva systém Starshield, ktorý je vojenskou verziou siete Starlink spoločnosti SpaceX, na komunikáciu na bojisku, na útoky proti cieľom na okupovaných územiach aj na ovládanie obranných dronov. Súčasne používa aj civilnú verziu systému Starlink.
V posledných týždňoch došlo k viacerým útokom na zariadenia spojené so sieťou Starlink v Európe. V septembri vypukol požiar na satelitnej stanici v Poľsku, pričom Varšava hovorila o podozrení na sabotáž. Podobné vyšetrovanie prebieha aj v Bulharsku.
Litovské úrady zároveň v nedeľu informovali, že na severe krajiny explodoval dron, ktorý podľa prvotných zistení priletel z Poľska. Incident si nevyžiadal zranených, poškodil však jedno vozidlo.
Poľsko predtým vydalo varovania pre obyvateľov vo východnej časti krajiny v súvislosti s rozsiahlym ruským útokom na Ukrajinu a preverovalo aj možné narušenie svojho vzdušného priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Litva obvinila Rusko z pokusu o sabotáž Starlinku na svojom území © SITA Všetky práva vyhradené.
Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius v nedeľu vyhlásil, že za pokusom o podpaľačský útok na spoločnosť prevádzkujúcu komunikačné zariadenia pre satelitnú sieť Starlink na litovskom území pravdepodobne stojí Rusko.
Je za tým Moskva
Polícia objavila v nedeľu nadránom v priestoroch nemenovanej firmy horľavé látky. K požiaru napokon nedošlo, úrady však incident vyšetrujú ako možnú sabotáž. Sinkevičius uviedol, že spoločnosť prevádzkuje deväť satelitných antén zabezpečujúcich spojenie siete Starlink, ktorú využíva Ukrajina.
„Je zrejmé, že išlo o pokus o sabotáž alebo diverznú operáciu, keďže podobné incidenty sa opakovane objavujú v celej Európe. Je evidentné, že je to súčasť hybridnej vojny vedenej Ruskom, ktorá zahŕňa aj sabotáže,“ povedal premiér pre verejnoprávnu stanicu LRT.
Dodal, že vyšetrovanie má objasniť, kto vydal pokyn na vykonanie útoku a kto stál za jeho organizáciou. „Je pravdepodobné, že pôvodca už bol identifikovaný. Je ním ruská strana,“ vyhlásil.
Starlink po paľbou
Ukrajina využíva systém Starshield, ktorý je vojenskou verziou siete Starlink spoločnosti SpaceX, na komunikáciu na bojisku, na útoky proti cieľom na okupovaných územiach aj na ovládanie obranných dronov. Súčasne používa aj civilnú verziu systému Starlink.
V posledných týždňoch došlo k viacerým útokom na zariadenia spojené so sieťou Starlink v Európe. V septembri vypukol požiar na satelitnej stanici v Poľsku, pričom Varšava hovorila o podozrení na sabotáž. Podobné vyšetrovanie prebieha aj v Bulharsku.
Dron z Poľska
Litovské úrady zároveň v nedeľu informovali, že na severe krajiny explodoval dron, ktorý podľa prvotných zistení priletel z Poľska. Incident si nevyžiadal zranených, poškodil však jedno vozidlo.
Poľsko predtým vydalo varovania pre obyvateľov vo východnej časti krajiny v súvislosti s rozsiahlym ruským útokom na Ukrajinu a preverovalo aj možné narušenie svojho vzdušného priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Litva obvinila Rusko z pokusu o sabotáž Starlinku na svojom území © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hybridná vojna litovský vzdušný priestor podpaľačský útok Podpaľačstvo ruská sabotáž Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Vojna na Ukrajine
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