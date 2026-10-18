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18. októbra 2026
Trump o Francúzsku: „Prisťahovalectvo ľudí s nenávisťou v srdci zničilo kedysi veľkú krajinu“
Tagy: Americký prezident americký viceprezident Imigranti vo Francúzsku Migračná politika Migranti Nepokoje Rabovanie obchodov
Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín. Americký ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu pripísal násilné protesty vo Francúzsku prisťahovalectvu a vyzval francúzske úrady na sprísnenie migračnej politiky.
„Francúzsko horí! Prisťahovalectvo ľudí z úplne iného sveta, ľudí s nenávisťou v srdci, zničilo kedysi veľkú krajinu. Uzavrite hranice a prevezmite kontrolu skôr, než bude neskoro!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Francúzsko sa spamätáva z rozsiahlych nepokojov, ktoré v sobotu zachvátili Paríž aj ďalšie mestá. Násilnosti si vyžiadali viac ako 1 800 zatknutých, stovky zranených príslušníkov bezpečnostných zložiek a škody v hodnote stoviek miliónov eur. Poškodených alebo vyrabovaných bolo približne 1 500 obchodov a prevádzok.
Protesty proti rastúcim životným nákladom sprevádzali strety s políciou, podpaľačstvo a rabovanie. Francúzske úrady zaznamenali rozsiahle škody aj na verejnom majetku vrátane historických budov.
Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín.
„Západní liberáli priviedli do Francúzska a ďalších krajín tretí svet v mene rozmanitosti a súcitu. Ignorovali základné otázky integrácie a kompatibility. Boli varovaní, že to povedie práve k tomuto výsledku, ale nepočúvali,“ napísal Vance na sociálnej sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Trump o Francúzsku: „Prisťahovalectvo ľudí s nenávisťou v srdci zničilo kedysi veľkú krajinu“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu pripísal násilné protesty vo Francúzsku prisťahovalectvu a vyzval francúzske úrady na sprísnenie migračnej politiky.
„Francúzsko horí! Prisťahovalectvo ľudí z úplne iného sveta, ľudí s nenávisťou v srdci, zničilo kedysi veľkú krajinu. Uzavrite hranice a prevezmite kontrolu skôr, než bude neskoro!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Miliónové škody
Francúzsko sa spamätáva z rozsiahlych nepokojov, ktoré v sobotu zachvátili Paríž aj ďalšie mestá. Násilnosti si vyžiadali viac ako 1 800 zatknutých, stovky zranených príslušníkov bezpečnostných zložiek a škody v hodnote stoviek miliónov eur. Poškodených alebo vyrabovaných bolo približne 1 500 obchodov a prevádzok.
Protesty proti rastúcim životným nákladom sprevádzali strety s políciou, podpaľačstvo a rabovanie. Francúzske úrady zaznamenali rozsiahle škody aj na verejnom majetku vrátane historických budov.
Za všetko môžu liberáli
Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín.
„Západní liberáli priviedli do Francúzska a ďalších krajín tretí svet v mene rozmanitosti a súcitu. Ignorovali základné otázky integrácie a kompatibility. Boli varovaní, že to povedie práve k tomuto výsledku, ale nepočúvali,“ napísal Vance na sociálnej sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Trump o Francúzsku: „Prisťahovalectvo ľudí s nenávisťou v srdci zničilo kedysi veľkú krajinu“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident americký viceprezident Imigranti vo Francúzsku Migračná politika Migranti Nepokoje Rabovanie obchodov
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