Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 18.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. októbra 2026

Trump o Francúzsku: „Prisťahovalectvo ľudí s nenávisťou v srdci zničilo kedysi veľkú krajinu“


Tagy: Americký prezident americký viceprezident Imigranti vo Francúzsku Migračná politika Migranti Nepokoje Rabovanie obchodov

Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín. Americký ...



Zdieľať
trump_82433 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín.


Americký prezident Donald Trump v nedeľu pripísal násilné protesty vo Francúzsku prisťahovalectvu a vyzval francúzske úrady na sprísnenie migračnej politiky.

Francúzsko horí! Prisťahovalectvo ľudí z úplne iného sveta, ľudí s nenávisťou v srdci, zničilo kedysi veľkú krajinu. Uzavrite hranice a prevezmite kontrolu skôr, než bude neskoro!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Miliónové škody


Francúzsko sa spamätáva z rozsiahlych nepokojov, ktoré v sobotu zachvátili Paríž aj ďalšie mestá. Násilnosti si vyžiadali viac ako 1 800 zatknutých, stovky zranených príslušníkov bezpečnostných zložiek a škody v hodnote stoviek miliónov eur. Poškodených alebo vyrabovaných bolo približne 1 500 obchodov a prevádzok.

Protesty proti rastúcim životným nákladom sprevádzali strety s políciou, podpaľačstvo a rabovanie. Francúzske úrady zaznamenali rozsiahle škody aj na verejnom majetku vrátane historických budov.

Za všetko môžu liberáli


Trumpove vyjadrenia nadväzujú na sobotňajšie komentáre viceprezidenta JD Vancea, ktorý z nepokojov obvinil dlhodobú migračnú politiku západných krajín.

Západní liberáli priviedli do Francúzska a ďalších krajín tretí svet v mene rozmanitosti a súcitu. Ignorovali základné otázky integrácie a kompatibility. Boli varovaní, že to povedie práve k tomuto výsledku, ale nepočúvali,“ napísal Vance na sociálnej sieti X.


Zdroj: SITA.sk - Trump o Francúzsku: „Prisťahovalectvo ľudí s nenávisťou v srdci zničilo kedysi veľkú krajinu“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident americký viceprezident Imigranti vo Francúzsku Migračná politika Migranti Nepokoje Rabovanie obchodov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj pre NBC: Formálna podpora Moskvy zo strany Washingtonu by bola historická chyba a veľká tragédia
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (18. október 2026): Zombie Walk, pápež po operácii v nemocnici a J. Lo na otvorení LA opery

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 