|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom
Litva uzavrela svoj vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom po tom, ako v júli litovské hranice dvakrát narušil dron. Uviedlo to vo štvrtok litovské ministerstvo obrany. „Bolo to urobené ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Litva uzavrela svoj vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom po tom, ako v júli litovské hranice dvakrát narušil dron. Uviedlo to vo štvrtok litovské ministerstvo obrany.
„Bolo to urobené s ohľadom na bezpečnostnú situáciu a hrozby pre spoločnosť vrátane rizík pre civilné letectvo, ktoré predstavujú bezpilotné lietadlá narušujúce vzdušný priestor,“ uviedlo ministerstvo obrany pre Baltskú spravodajskú agentúru BNS. Dodalo, že toto opatrenie umožní armáde krajiny reagovať na narušenia vzdušného priestoru.
Neozbrojený dron typu Gerbera, ktorý používa Rusko, vstúpil do vzdušného priestoru Litvy z Bieloruska 10. júla. Druhý dron typu Gerbera, vyzbrojený výbušninami, vstúpil do krajiny z Bieloruska 28. júla a havaroval vo vojenskom výcvikovom priestore. Vzdušný priestor Litvy nad hranicami s Bieloruskom bude uzavretý do 1. októbra. Ministerstvo obrany uviedlo, že zákaz by sa mohol predĺžiť, „ak sa hrozba vstupu bezpilotných lietadiel do litovského vzdušného priestoru nezníži.
Zdroj: SITA.sk - Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Bolo to urobené s ohľadom na bezpečnostnú situáciu a hrozby pre spoločnosť vrátane rizík pre civilné letectvo, ktoré predstavujú bezpilotné lietadlá narušujúce vzdušný priestor,“ uviedlo ministerstvo obrany pre Baltskú spravodajskú agentúru BNS. Dodalo, že toto opatrenie umožní armáde krajiny reagovať na narušenia vzdušného priestoru.
Neozbrojený dron typu Gerbera, ktorý používa Rusko, vstúpil do vzdušného priestoru Litvy z Bieloruska 10. júla. Druhý dron typu Gerbera, vyzbrojený výbušninami, vstúpil do krajiny z Bieloruska 28. júla a havaroval vo vojenskom výcvikovom priestore. Vzdušný priestor Litvy nad hranicami s Bieloruskom bude uzavretý do 1. októbra. Ministerstvo obrany uviedlo, že zákaz by sa mohol predĺžiť, „ak sa hrozba vstupu bezpilotných lietadiel do litovského vzdušného priestoru nezníži.
Zdroj: SITA.sk - Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár
Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár
<< predchádzajúci článok
Vo Vysokých Tatrých našli kostru človeka. Nevedia, o koho ide
Vo Vysokých Tatrých našli kostru človeka. Nevedia, o koho ide