Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. augusta 2025

Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom


Tagy: litovsko-bieloruské hranice vzdušný priestor

Litva uzavrela svoj vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom po tom, ako v júli litovské hranice dvakrát narušil dron. Uviedlo to vo štvrtok litovské ministerstvo obrany. „Bolo to urobené ...



Zdieľať
lebanon_israel_27791 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Litva uzavrela svoj vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom po tom, ako v júli litovské hranice dvakrát narušil dron. Uviedlo to vo štvrtok litovské ministerstvo obrany.


Bolo to urobené s ohľadom na bezpečnostnú situáciu a hrozby pre spoločnosť vrátane rizík pre civilné letectvo, ktoré predstavujú bezpilotné lietadlá narušujúce vzdušný priestor,“ uviedlo ministerstvo obrany pre Baltskú spravodajskú agentúru BNS. Dodalo, že toto opatrenie umožní armáde krajiny reagovať na narušenia vzdušného priestoru.

Neozbrojený dron typu Gerbera, ktorý používa Rusko, vstúpil do vzdušného priestoru Litvy z Bieloruska 10. júla. Druhý dron typu Gerbera, vyzbrojený výbušninami, vstúpil do krajiny z Bieloruska 28. júla a havaroval vo vojenskom výcvikovom priestore. Vzdušný priestor Litvy nad hranicami s Bieloruskom bude uzavretý do 1. októbra. Ministerstvo obrany uviedlo, že zákaz by sa mohol predĺžiť, „ak sa hrozba vstupu bezpilotných lietadiel do litovského vzdušného priestoru nezníži.


Zdroj: SITA.sk - Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: litovsko-bieloruské hranice vzdušný priestor
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár
<< predchádzajúci článok
Vo Vysokých Tatrých našli kostru človeka. Nevedia, o koho ide

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 