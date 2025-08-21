Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Meniny má Jana
 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Vo Vysokých Tatrých našli kostru človeka. Nevedia, o koho ide


Vo Vysokých Tatrách našli horskí záchranári ešte v nedeľu kostrové ...



21.8.2025 (SITA.sk) -

Vo Vysokých Tatrách našli horskí záchranári ešte v nedeľu kostrové pozostatky neznámej osoby. Konkrétne v lokalite Malej studenej doliny, v spádnici Ľadového štítu. Informovala o tom vo štvrtok prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.


Obhliadajúci lekár podľa nej nevedel určiť presnú príčinu smrti. Tú tak umožní stanoviť nariadená súdnolekárska pitva. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.




Zdroj: SITA.sk - Vo Vysokých Tatrých našli kostru človeka. Nevedia, o koho ide © SITA Všetky práva vyhradené.

