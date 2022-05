LM: Real do tretice vstal z popola a v Paríži zabojuje o 14. trofej

Futbalisti Realu Madrid vo vyraďovacej časti tohtosezónnej Ligy majstrov do tretice vstali z popola. Vo finále na parížskom Stade de France zabojujú 28. mája o rekordnú 14. trofej európskeho klubového šampióna proti FC Liverpool.





V semifinálovej odvete proti Manchestru City predviedli famózny obrat. Vďaka dvom gólom striedajúceho Rodryga v závere riadneho hracieho času si vynútili predĺženie a v ňom Karem Benzema z pokutového kopu stanovil konečný výsledok na 3:1. Francúzsky útočník zaznamenal v tejto sezóne už 43 gólov v rovnakom počte zápasov.Carlo Ancelotti ako prvý tréner v histórii postúpil do piateho finále Ligy majstrov. S Realom už získal cennú trofej v roku 2014, keď "biely balet" vo finále zdolal Atletico Madrid. "Rovnako ako v osemfinále proti Parížu St. Germain a vo štvrťfinále proti Chelsea sme v odvete dokázali otočiť nepriaznivý vývoj. Pripisujem to na vrub bohatej klubovej histórii Realu, ktorá nám pomáha vo chvíľach, keď už vyzerá byť všetko stratené. Finále proti Liverpoolu v Paríži bude fantastickou oslavou futbalu," uviedol Ancelotti pre akreditované médiá. Real sa pokúsi nadviazať na finálový triumf nad Liverpoolom z roku 2018, keď na Olympijskom štadióne v Kyjeve uspel 3:1.Hráči Manchestru City doplatili na množstvo nevyužitých šancí v prvom zápase (4:3) i na spálené tutovky v závere druhého. Ich postup do finále mohol spečatiť Jack Grealish, lenže pri jeho prvej šanci vykopol loptu z bránkovej čiary Ferland Mendy a pri ďalšej sa vyznamenal Thibaut Courtois. Belgickému brankárovi v čase tlaku Citizens pomohla aj žrď. "Manchester City mohol zápas rozhodnúť, no nepodarilo sa mu streliť druhý gól. My sme našli v sebe posledné zvyšky energie a predviedli nevídaný obrat. Nakopli nás dva góly Rodryga a mali sme aj šťastie," priznal Ancelotti.Brazílčan dokonale splnil úlohu žolíka. Pri prvom góle sa veľmi dobre zorientoval v šestnástke. V nadstavenom čase si naskočil na center Daniho Carvajala, ktorý ešte pridvihol Marco Asensio, a umiestnenou hlavičkou upravil na 2:1. Takmer skompletizoval aj bleskový hetrik, no v ďalšej šanci ho už vychytal Ederson. "Ani neviem slovami opísať moje pocity. Stále si naplno neuvedomujem, čo sa stalo. Boh sa na mňa zahľadel a povedal mi: ´Dnes je tvoj deň´." K oporám patril v odvete aj jeho krajan Casemiro, ktorý v prvom zápase chýbal pre zranenie. "Veľká devíza Realu je, že sa nevzdáva za žiadneho stavu a bojuje až do konca. Rodrygov prínos bol dnes výnimočný. Veľkú zásluhu na postupe majú aj naši skvelí fanúšikovia. Dva roky sme hrali bez divákov, som rád, že teraz sme si to mohli užiť pred zaplneným hľadiskom," zdôraznil skúsený stredopoliar.Úradujúcemu anglickému šampiónovi sa ani v tejto sezóne nepodarí získať najcennejšiu európsku trofej. Najbližšie bol k nej vlani, no nezvládol finále proti Chelsea. "Počítal som s tým, že po našom vedúcom góle vrhne Real všetky sily do útoku a začne nás zvierať, no nestalo sa tak. Aktivita bola na našej strane, mali sme veľa šancí, no nepremenili sme ich. V závere sa potvrdilo, že futbal je nepredvídateľný - Real to skúšal centrami do šestnástky, v pokutovom území mal Rodryga, Viniciusa Juniora, Benzemu i Militaa a vyťažil z toho dva góly. Nepodali sme náš najlepší výkon. Musíme sa zmieriť s tým, že sme vypadli v semifinále a čo najskôr sa zmobilizovať," povedal tréner Manchestru city Pep Guardiola, ktorý ešte nikdy nevyhral Ligu majstrov mimo Barcelony. S FC dvakrát triumfoval v ére Lionela Messiho, keď boli v tíme hviezdni stredopoliari Xavi s Andresom Iniestom a káder bol nabitý majstrami sveta i Európy. Nepodarilo sa mu to ani s Bayernom Mníchov, ktorý v roku 2013 prebral po Juppovi Heynckesovi ako jasne najlepší tím sveta.