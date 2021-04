Taliansko sa poistilo proti projektom ako superliga, tímom hrozí vylúčenie z domácich súťaží

Trio popredných tímov z Talianska

Taliansky futbal čakajú zmeny

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Taliani prijali pravidlo, ktoré by malo v budúcnosti zamedziť vzniku súkromných klubových projektov typu Európskej Superligy. Taliansky futbalový zväz (FIGC) zahrnul do svojich predpisov doložku, podľa ktorej možno v budúcnosti ľahšie vylúčiť z domácich súťaží kluby s konkurenčnými plánmi.Rozmenené na drobné, kluby, ktoré sa rozhodnú participovať na súťažiach neuznaných Európskou futbalovou úniou (UEFA) Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) , nebudú môcť byť registrované v národných súťažiach. Takýto záver prijalo zasadnutie Rady FIGC.V pompéznom projekte novej európskej superligovej súťaže figurovalo až trio popredných talianskych tímov - Juventus Turín, Inter Miláno a AC Miláno. Vzhľadom na obrovskú vlnu kritiky na fanúšikovskej, odbornej a dokonca aj politickej úrovni sa však zdá, že projektu súťaže s 20 elitnými klubovými značkami Európy nateraz odzvonilo.Podľa šéfa FIGC Gabrieleho Gravinu si Taliani v súvislosti so superligou nastavili jasné pravidlá: "Ak sa niektorý taliansky klub bude chcieť zúčastniť na súkromnej súťaži mimo gescie UEFA a FIFA, s uplynutím dátumu prihlášky 21. júna už nebude môcť byť účastníkom domácich súťaží. Jednoducho príde o oprávnenie v Taliansku," vyhlásil Gravina.Prvý muž talianskeho futbalu komentoval aj šumy okolo Juventusu Turín a Interu Miláno, ktoré síce aktuálne vystúpili z projektu superligy, ale nevylúčili svoj návrat v budúcnosti. "V tejto chvíli nemáme žiadne oficiálne správy o tom, kto zostal a kto opustil superligu," podotkol 67-ročný taliansky futbalový funkcionár. Zároveň pripustil, že taliansky klubový futbal aj vo svetle možných úprav súťaží na medzinárodnej úrovni čakajú rovnako zmeny. Do budúcnosti sa počíta so znížením počtu účastníkov Serie A, ako aj zavedením baráže o účasť, resp zotrvanie v najvyššej súťaži.