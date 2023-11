NHL: Tatar pomohol asistenciami k triumfu, víťazná premiéra Knoblaucha

Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na utorok v NHL dvomi asistenciami k triumfu Colorada na ľade Seattlu 5:1. Zažil druhý dvojbodový zápas v sezóne, celkovo má po 13 stretnutiach na konte šesť bodov (0+6). Tridsaťdvaročný krídelník ukončil šesťzápasové bodové suchoty. Na ľade strávil 12 minút a 17 sekúnd, počas ktorých zaznamenal aj plusový bod a vyslal tri strely na bránku. Tréner Kris Knoblauch absolvoval víťaznú premiéru na striedačke Edmontonu, Oilers v prvom dueli pod jeho vedením zdolali New York Islanders 4:1. Leon Draisaitl sa na výhre podieľal gólom a tromi asistenciami, kapitán Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu.



Tatar najprv v 35. minúte asistoval pri víťaznom góle Avalanche, keď v presilovke tečoval strelu Devona Toewsa od modrej čiary a Ross Colton dorazil puk do siete. V 45. minúte prihral na gól Caleovi Makarovi, keď obranca Colorada zvýšil už na 3:1 pre hostí. Nathan MacKinnon prispel k úspechu tromi asistenciami, Makar a Mikko Rantanen mali zhodne bilanciu 1+1. Makar so 69 gólmi v profiligovej kariére prekonal zápis Johna-Michaela Lilesa na treťom mieste historického poradia obrancov Avalanche/Nordiques. Tím z Denveru sa po dvoch prehrách dočkal plného bodového zisku a poistil si druhé miesto v Centrálnej divízii. Na lídra z Dallasu stráca tri body. Jeho tréner Jared Bednar sa tešil z jubilejného 300. víťazstva v kariére.



Víťazný gól strelil v 35. minúte Colton, ktorý ocenil reakciu tímu po sobotnom debakli 2:8 so St. Louis. "Myslím si, že sme odviedli skvelú prácu. Po prehre so St. Louis sme si v kabíne povedali, že ju musíme rýchlo hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší zápas. Dnes sme mali ľahké nohy a veci na ľade fungovali tak, ako sme si predstavovali," citovala AP Coltona. Jediný gól domácich zaznamenal Brandon Tanev, ktorý v 7. minúte otvoril skóre stretnutia. Dobrý vstup však Kraken nepretavili do bodového zisku. "Boli tam úseky, v ktorých sme predvádzali dobrý hokej. Potom však prišli chvíle, keď sme im dali príliš veľa času a priestoru. Colorado má skvelých hráčov, ktorí to využili, no my sme im uľahčili cestu za víťazstvom," poznamenal Tanev.



Edmonton síce prehrával s Islanders už po 40 sekundách, keď sa presadil Mathew Barzal, no potom už inkasovali iba hostia. Oilers podržal brankár Stuart Skinner, ktorý previedol 32 úspešných zákrokov. Tréner Knoblauch nahradil vo funkcii Jaya Woodcrofta, ktorého vedenie kanadského klubu odvolalo v nedeľu po zlom štarte do sezóny. "Musí byť pre neho vzrušujúci pocit dosiahnuť prvé víťazstvo v NHL. Prešiel dlhú cestu, aby sa mu dostalo pocty dostať sa do profiligy. Zaslúžil si ju. Uplynulých 48 hodín po výmene trénera bolo šialených. V predošlých zápasoch nám vždy niečo chýbalo k tomu, aby sme víťazili. Dnes nás podržali špeciálne formácie a tiež brankár Skinner. Keď sme ho potrebovali, vždy predviedol kvalitný zákrok," uviedol McDavid pre nhl.com. Jeho tím si v domácej aréne Rogers Place pripísal prvé tohtosezónne víťazstvo. Duel Heritage Classic s Calgary (5:2) sa totiž hral pred dvomi týždňami na Commonwealth Stadium v Edmontone.



Islanders prehrali piatykrát za sebou, v tabuľke Metropolitnej divízie je od neho horší už len Columbus. Kapitán "ostrovanov" Anders Lee ľutoval najmä nepremenené šance svojho tímu. "Nebolo ich málo a neskôr sa nám ich nevyužitie vypomstilo. Nezostáva nám však nič iné, iba držať spolu a snažiť sa predviesť v stredu proti Vancouveru lepší výkon. Nálada v kabíne teraz nie je najlepšia, no verím, že opäť objavíme radosť z hry," vyhlásil Lee.

NHL - sumáre:





Edmonton Oilers - New York Islanders 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)



Góly: 15. Draisaitl (Nurse), 48. Hyman (McDavid, Draisaitl), 50. McDavid (Draisaitl), 58. Kane (Draisaitl) - 1. Barzal (Horvat, Pulock). Brankári: Skinner - Sorokin, strely na bránku: 32:33.







Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)



Góly: 7. Tanev (Dunn, Wennberg) - 33. Rantanen (MacKinnon, Toews), 35. Colton (TATAR, Toews), 45. Makar (TATAR, Jones), 50. Drouin (MacKinnon, Rantanen), 57. Ničuškin (Makar, MacKinnon). Brankári: Daccord - Georgiev, strely na bránku: 19:31.

Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (Colorado) 12:17 0 2 2 +1 3 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/