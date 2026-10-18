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18. októbra 2026

Španielske finále v Šanghaji pre outsidera, mladík Jódar je už tesne za Top 10


Tagy: ATP Tour

Alejandro Davidovich Fokina dosiahol zatiaľ najväčší úspech v kariére, premiérovo získal titul na podujatí ATP Masters 1000. Alejandro Davidovich Fokina zdolal mladíka Rafaela Jódara v nedeľňajšom ...



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china_tennis_shanghai_masters_72461 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Alejandro Davidovich Fokina dosiahol zatiaľ najväčší úspech v kariére, premiérovo získal titul na podujatí ATP Masters 1000.


Alejandro Davidovich Fokina zdolal mladíka Rafaela Jódara v nedeľňajšom španielskom finále na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaju a dosiahol zatiaľ najväčší úspech v kariére.

Dvadsaťsedemročný Španiel triumfoval nad 20-ročným krajanom 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 a v rebríčku ATP sa posunie z 26. na 13. priečku. Zdolaný finalista sa z trinástej pozície posunie na jedenástu.

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"Neviem, čo povedať, ani čo cítim. Je to obrovská úľava," priznal po finálovom víťazstve Davidovich Fokina, ktorý si predĺžil víťaznú sériu v Číne už na 10 zápasov, predtým totiž ovládol aj turnaj v Čcheng-tu.

Mladík začal duel dravo a prvý set vyhral za 27 minút 6:1, pričom prekonal odpor súpera aj niekoľkými efektnými údermi. Davidovich Fokina však zabral v druhom sete a hoci prehrával 2:3, dotiahol to do skrátenej hry a v napínavom tajbrejku si vynútil rozhodujúci tretí set.

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V rozhodujúcom dejstve si v úvode súperi vzali podanie, potom Davidovich Fokina postupne preberal kontrolu nad dianím na kurte. Jódar si vyžiadal lekársku prestávku pre zranenie stehna a počas záverečných hier zápasil s bolesťou.

Na zisk titulu využil Davidovich Fokina druhý mečbal. "Toto bude krásna spomienka na celý život," vyjadril sa víťaz počas odovzdávania trofeje a vyzdvihol aj kvalitu svojho súpera. "Máš iba 20 rokov, ale skutočnú budúcnosť pred sebou. Určite tu budeš ešte mnohokrát," odkázal Jódarovi.


Zdroj: SITA.sk - Španielske finále v Šanghaji pre outsidera, mladík Jódar je už tesne za Top 10 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour
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