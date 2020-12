Lockdown na Slovensku sa začne skôr a zákaz vychádzania má výnimky. Predstavili nové opatrenia proti koronavírusu

Výnimky: cesta do zamestnania, cesta do najbližšieho obchodu, na poštu, do výdajných miest tovarov, cesta do zdravotníckeho zariadenia, návštevy medzi dvoma domácnosťami, pobyt v prírode či individuálny šport, cesta za účelom rekreácie – spolu však môžu byť maximálne členovia dvoch domácností, ktoré vytvorili bublinu.

Medzi výnimkami je tiež cesta na testovanie, cesta na pohreb, krst či sobáš. Zamestnávateľom vláda odporúča povoliť home office. Informoval o tom podpredseda vlády Štefan Hollý.

Zákaz vychádzania by mal predbežne platiť do 10. januára.

„Rozhodli sme sa, že nechceme obmedziť cestovanie počas sviatkov,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že mnoho ľudí pracuje mimo blízkej rodiny.

Cestovanie nie je obmedzené.

Výnimky:

cesta do práce, vláda však odporúča zamestnávateľom povoliť home office

nákup v potravinách, drogérii, lekárni, nákup krmív pre zvieratá

cesta do banky, na pumpu, na poštu vrátane výdajných miest obchodov a e-shopov

cesta do zdravotníckeho zariadenia a nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti

cesta na testovanie

cesta na pohreb, krst či sobáš

pobyt v prírode, individuálny šport

cesta za účelom rekreácie členmi domácnosti, do nehnuteľnosti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti a druhej vybranej domácnosti

Vláda odporúča, aby ľudia pred vytvorením „bublín“ dvoch domácností dodržiavali určitý čas samoizoláciu, prípadne sa pred stretnutím pretestovali. „Nie je to tak, že niekto bude ľuďom klopať na dvere a kontrolovať, koho máte doma. Ak však bude na jednom mieste, v domácnosti veľa ľudí, môžete dostať pokutu,“ povedal podpredseda vlády Štefan Holý.

„Kto nemusí, nech necestuje, je bezpečnejšie, ak kontakt bude elektronicky na diaľku,“ hovorí Holý.

Vláda tiež odporúča, aby sa členovia jednej domácnosti vyhýbali kontaktu s inými ľuďmi aj v exteriéri.

Predaj nepotravinového tovaru v hypermarketoch by mal byť obmedzený, povedal vicepremiér Štefan Holý s tým, že to bude upravovať vyhláška hlavného hygienika. Služby ako kaderník či masér by nemali byť dostupné.

Omše budú mať výnimku zo zákazu vychádzania. Či budú bohoslužby a koľko ľudí sa ich bude môcť zúčastniť, má taktiež upraviť vyhláška hlavného hygienika. Otvorené môžu zostať aj lyžiarske strediská, ide vraj o individuálny šport.

Podpredseda vlády Štefan Holý nevysvetlil, prečo o nových opatreniach neinformuje premiér Igor Matovič. „Nie som jeho asistentka, prepáčte,“ povedal.

Video: Tlačová konferencia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem