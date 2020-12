Rakúska armáda robí výcvik psov, ktoré dokážu odhaliť koronavírus

Výcvikové psy rakúskej armády dokážu pomocou čuchu zistiť, či je človek nakazený novým druhom koronavírusu. Oznámila to na pondelňajšej tlačovej konferencii tamojšia ministerka obrany Klaudia Tannerová, informovala agentúra APA.





Sučka belgického ovčiaka pred novinármi niekoľkokrát demonštrovala, že vie rozoznať rúško od koronavírusových pacientov od rúšok ľudí, čo infikovaní nie sú. Pre vycvičeného psa táto úloha nie je žiadnou veľkou výzvou, povedal Otto Koppitsch z výcvikového strediska rakúskych ozbrojených síl v meste Kaisersteinbruch v Burgenlande. Za desať minút sa stopovaciemu psovi podľa jeho slov podarilo preskúmať 250 vzoriek. Takto trénované jedince by mali v budúcnosti pracovať naraz polhodinu. Rúška pochádzali od koronavírusových pacientov z nemocníc v Grazi - či už od len nedávno infikovaných ľudí až po intubovaných pacientov.Tréning pritom prebieha s materiálom, ktorý neobsahuje častice vírusu a jeho prenos nie je v podstate možný ani pri kontrole čerstvých vzoriek, zdôraznil nemecký fyzik a zoológ Wolf Kafka, podľa ktorého metódy psov od júna cvičili. Rovnaký postup sa používa napríklad aj na hľadanie výbušnín, drog či bankoviek.Čo presne psy vo vzorke cítia, nie je jasné, no podľa Kafku to môžu byť častice vírusu ako napríklad produkty látkovej premeny, ktoré produkujú osoby s ochorením COVID-19 či látky z imunitnej odozvy organizmu. Ich množstvá sú však príliš nízke na to, aby sa dali ľahko dokázať meraniami, dodal.To, či bude možné takto vycvičených psov nasadiť na rutinné testy na prítomnosť koronavírusu napríklad na viedenskom letisku Schwechat, bude známe začiatkom budúceho roka, povedal Koppitsch. Dodal, že psy na takéto účely určite nechcú používať plošne, ale len v ťažiskových miestach, ako napríklad pri cestujúcich prichádzajúcich letecky z rizikových krajín.