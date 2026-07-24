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24. júla 2026
Lodné spoločnosti po ruských útokoch prerušili plavby do ukrajinských prístavov v Čiernom mori
Tagy: Čierne more export obilia Potravinová bezpečnosť ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Zintenzívnené ruské útoky na pobrežie prinútili viacerých lodných dopravcov zastaviť dopravu do ukrajinských prístavov. Situácia zvyšuje ceny pšenice na svetových trhoch a ohrozuje vývoz ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Zintenzívnené ruské útoky na pobrežie prinútili viacerých lodných dopravcov zastaviť dopravu do ukrajinských prístavov. Situácia zvyšuje ceny pšenice na svetových trhoch a ohrozuje vývoz obilia.
Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov po sérii zintenzívnených ruských útokov na pobrežie. Podľa predstaviteľov odvetvia aj ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú riziká pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia.
Spoločnosti Maersk a Hapag-Lloyd potvrdili agentúre AFP, že prerušili prevádzku v prístave Čornomorsk, jednom z troch hlavných ukrajinských hlbokovodných terminálov. Hapag-Lloyd uviedol, že nedávne raketové a dronové útoky v Odeskej oblasti výrazne zvýšili prevádzkové aj bezpečnostné riziká. Dodal však, že ukrajinský trh naďalej obsluhuje cestnou a železničnou dopravou cez Poľsko a Rumunsko.
Podľa monitorovacej služby MarineTraffic vo štvrtok dopoludnia nevplávala do žiadneho ukrajinského čiernomorského prístavu komerčná loď. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu uviedol, že čiernomorský námorný koridor nevyužila počas dňa ani jedna loď, a to práve v období vrcholiaceho zberu úrody. Zároveň upozornil, že útoky predstavujú hrozbu pre globálnu potravinovú bezpečnosť, pričom Ukrajina požiadala o zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN na 27. júla.
Ukrajina patrí medzi významných svetových vývozcov kukurice, pšenice, repky, slnečnicových semien a rastlinného oleja. Približne 90 percent jej komoditného exportu prechádza cez čiernomorské prístavy v okolí Odesy. Rusko a Ukrajina spolu zabezpečujú približne 30 percent svetových dodávok pšenice. Podľa spoločnosti Lloyd's List Intelligence už eskalácia bojov v oblasti prispieva k rastu cien pšenice na medzinárodných trhoch.
Rusko v ostatnom období zintenzívnilo útoky na prístavy, obilné a olejové terminály aj obchodné lode v ukrajinských prístavoch. V nedeľu si ruský útok na nákladnú loď Golden Leo pri pobreží Odesy vyžiadal desať obetí vrátane štyroch členov indickej posádky. Podľa údajov spoločnosti Kpler z prístavu Odesa neodišla od 12. júla žiadna loď s poľnohospodárskymi komoditami. Z Čornomorska naposledy 19. júla vyplávalo 65-tisíc ton kukurice smerujúcej do Bulharska a z prístavu Pivdennyj tento týždeň nebol zaznamenaný žiadny export.
Zdroj: SITA.sk - Lodné spoločnosti po ruských útokoch prerušili plavby do ukrajinských prístavov v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Lodné spoločnosti pozastavili plavby do ukrajinských čiernomorských prístavov po sérii zintenzívnených ruských útokov na pobrežie. Podľa predstaviteľov odvetvia aj ukrajinských úradov sa tým výrazne zvyšujú riziká pre námornú dopravu v oblasti, ktorá je kľúčová pre svetový export obilia.
Spoločnosti Maersk a Hapag-Lloyd potvrdili agentúre AFP, že prerušili prevádzku v prístave Čornomorsk, jednom z troch hlavných ukrajinských hlbokovodných terminálov. Hapag-Lloyd uviedol, že nedávne raketové a dronové útoky v Odeskej oblasti výrazne zvýšili prevádzkové aj bezpečnostné riziká. Dodal však, že ukrajinský trh naďalej obsluhuje cestnou a železničnou dopravou cez Poľsko a Rumunsko.
Podľa monitorovacej služby MarineTraffic vo štvrtok dopoludnia nevplávala do žiadneho ukrajinského čiernomorského prístavu komerčná loď. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu uviedol, že čiernomorský námorný koridor nevyužila počas dňa ani jedna loď, a to práve v období vrcholiaceho zberu úrody. Zároveň upozornil, že útoky predstavujú hrozbu pre globálnu potravinovú bezpečnosť, pričom Ukrajina požiadala o zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN na 27. júla.
Ukrajina patrí medzi významných svetových vývozcov kukurice, pšenice, repky, slnečnicových semien a rastlinného oleja. Približne 90 percent jej komoditného exportu prechádza cez čiernomorské prístavy v okolí Odesy. Rusko a Ukrajina spolu zabezpečujú približne 30 percent svetových dodávok pšenice. Podľa spoločnosti Lloyd's List Intelligence už eskalácia bojov v oblasti prispieva k rastu cien pšenice na medzinárodných trhoch.
Rusko v ostatnom období zintenzívnilo útoky na prístavy, obilné a olejové terminály aj obchodné lode v ukrajinských prístavoch. V nedeľu si ruský útok na nákladnú loď Golden Leo pri pobreží Odesy vyžiadal desať obetí vrátane štyroch členov indickej posádky. Podľa údajov spoločnosti Kpler z prístavu Odesa neodišla od 12. júla žiadna loď s poľnohospodárskymi komoditami. Z Čornomorska naposledy 19. júla vyplávalo 65-tisíc ton kukurice smerujúcej do Bulharska a z prístavu Pivdennyj tento týždeň nebol zaznamenaný žiadny export.
Zdroj: SITA.sk - Lodné spoločnosti po ruských útokoch prerušili plavby do ukrajinských prístavov v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čierne more export obilia Potravinová bezpečnosť ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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