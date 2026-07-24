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24. júla 2026
Kritizovala pomoc Ukrajine, teraz ju podporuje. Loomerová navštívila Kyjev a stretla sa so Zelenským
Tagy: americko-ukrajinské vzťahy Americký prezident Influencerka Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Americká konzervatívna influencerka Laura Loomerová po osobnej skúsenosti priznala, že roky podceňovala utrpenie Ukrajincov a naletela ruskej propagande.
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24.7.2026 (SITA.sk) - Americká konzervatívna influencerka Laura Loomerová po osobnej skúsenosti priznala, že roky podceňovala utrpenie Ukrajincov a naletela ruskej propagande.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok prijal americkú pravicovú influencerku Lauru Loomerovú, ktorá patrí medzi blízkych spojencov prezidenta USA Donalda Trumpa. Stretnutie potvrdil agentúre AFP poradca ukrajinskej hlavy štátu Dmytro Lytvyn.
Tridsaťtriročná konzervatívna komentátorka s miliónmi sledovateľov na sociálnych sieťach ešte donedávna vystupovala proti americkej vojenskej aj finančnej pomoci Ukrajine.
Po návšteve krajiny však svoj postoj výrazne zmenila a začala podporovať ukrajinský odpor proti ruskej invázii. V pondelok zverejnila video z cesty vlakom po Ukrajine a o deň neskôr opísala vlastnú skúsenosť s leteckým poplachom v Kyjeve. „Takto vyzerá každý deň každého Ukrajinca. Cítim sa ako úplný idiot, že som posledných päť rokov zľahčovala ich utrpenie,“ uviedla.
Dodala tiež, že mnohí Američania uverili tvrdeniam, podľa ktorých je Ukrajina krajinou plnou nacistických sympatizantov. „Ruskej propagande sme naleteli, pričom sme si to ani neuvedomovali,“ povedala Loomerová.
Kancelária ukrajinského prezidenta jej návštevu privítala s tým, že je dôležité, aby zahraniční politici a verejne známe osobnosti videli situáciu na Ukrajine na vlastné oči.
Trump sa v minulosti so Zelenským opakovane dostal do sporov, v poslednom období však voči Ukrajine zvolil ústretovejší tón. Minulý mesiac vyhlásil, že Spojené štáty umožnia Ukrajine vyrábať rakety Patriot pre systémy protivzdušnej obrany.
Zdroj: SITA.sk - Kritizovala pomoc Ukrajine, teraz ju podporuje. Loomerová navštívila Kyjev a stretla sa so Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok prijal americkú pravicovú influencerku Lauru Loomerovú, ktorá patrí medzi blízkych spojencov prezidenta USA Donalda Trumpa. Stretnutie potvrdil agentúre AFP poradca ukrajinskej hlavy štátu Dmytro Lytvyn.
Tridsaťtriročná konzervatívna komentátorka s miliónmi sledovateľov na sociálnych sieťach ešte donedávna vystupovala proti americkej vojenskej aj finančnej pomoci Ukrajine.
„Cítim sa ako úplný idiot"
Po návšteve krajiny však svoj postoj výrazne zmenila a začala podporovať ukrajinský odpor proti ruskej invázii. V pondelok zverejnila video z cesty vlakom po Ukrajine a o deň neskôr opísala vlastnú skúsenosť s leteckým poplachom v Kyjeve. „Takto vyzerá každý deň každého Ukrajinca. Cítim sa ako úplný idiot, že som posledných päť rokov zľahčovala ich utrpenie,“ uviedla.
Dodala tiež, že mnohí Američania uverili tvrdeniam, podľa ktorých je Ukrajina krajinou plnou nacistických sympatizantov. „Ruskej propagande sme naleteli, pričom sme si to ani neuvedomovali,“ povedala Loomerová.
Na vlastné oči
Kancelária ukrajinského prezidenta jej návštevu privítala s tým, že je dôležité, aby zahraniční politici a verejne známe osobnosti videli situáciu na Ukrajine na vlastné oči.
Trump sa v minulosti so Zelenským opakovane dostal do sporov, v poslednom období však voči Ukrajine zvolil ústretovejší tón. Minulý mesiac vyhlásil, že Spojené štáty umožnia Ukrajine vyrábať rakety Patriot pre systémy protivzdušnej obrany.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kritizovala pomoc Ukrajine, teraz ju podporuje. Loomerová navštívila Kyjev a stretla sa so Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-ukrajinské vzťahy Americký prezident Influencerka Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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