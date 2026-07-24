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24. júla 2026

Polícia zadržala vodiča BMW po tragickej nehode v Čunove, obvinili 15-ročného mladíka


Tagy: Cyklista Dopravná nehoda Tragická nehoda

Cyklista ťažkým zraneniam spôsobeným nehodou na mieste podľahol. V prípade tragickej nehody v Bratislave, pri ktorej zahynul 51-ročný cyklista, nastal posun vo vyšetrovaní. Dopravná nehoda sa stala v ...



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24.7.2026 (SITA.sk) - Cyklista ťažkým zraneniam spôsobeným nehodou na mieste podľahol.


V prípade tragickej nehody v Bratislave, pri ktorej zahynul 51-ročný cyklista, nastal posun vo vyšetrovaní. Dopravná nehoda sa stala v pondelok 20. júla vo večerných hodinách v oblasti Vodného diela Čunovo. Vodič BMW tu zrazil cyklistu, neposkytol mu prvú pomoc a z miesta ušiel. Cyklista ťažkým zraneniam spôsobeným nehodou na mieste podľahol.

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Polícia po podozrivom vodičovi najskôr pátrala, v stredu sa im ho podarilo zadržať. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 15 – ročnému J.F., občanovi Írskej republiky pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Spracoval tiež podnet na väzobné stíhanie obvineného.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala vodiča BMW po tragickej nehode v Čunove, obvinili 15-ročného mladíka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklista Dopravná nehoda Tragická nehoda
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