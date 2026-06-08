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08. júna 2026
Londýn chce prinútiť technologické firmy blokovať nahé fotografie detí
Vláda pohrozila spoločnostiam Apple a Google zákonom, ak nezavedú ochranu detí pred sexuálnym vydieraním a zneužívaním.
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Britská vláda chce prinútiť technologické spoločnosti, aby zabránili deťom posielať a prijímať nahé fotografie na mobilných telefónoch a tabletoch.
Ak firmy bezpečnostné opatrenia nezavedú dobrovoľne, Londýn pohrozil prijatím novej legislatívy.
Britské ministerstvo vnútra oznámilo, že spoločnosti vrátane gigantov Apple a Google dostali tri mesiace na zavedenie technológií, ktoré deťom zablokujú vytváranie a prístup k nahým fotografiám.
Aj trestnoprávna zodpovednosť
Ak firmy nevyhovejú, vláda podľa rezortu prijme zákon, ktorý ich k tomu prinúti. Budúca legislatíva môže zahŕňať pokuty a v niektorých prípadoch aj trestnoprávnu zodpovednosť manažérov technologických spoločností.
„Keď ide o bezpečnosť našich detí, nečinnosť neprichádza do úvahy,“ vyhlásil premiér Keir Starmer na konferencii London Tech Week.
Labouristická vláda tvrdí, že technologické firmy nesú „morálnu zodpovednosť“ za ochranu detí pred nátlakom, zneužívaním a sexuálnym vydieraním.
Overujú vek používateľov
Vláda sa odvoláva na údaje organizácie Internet Watch Foundation (IWF), podľa ktorých až 91 percent prípadov online sexuálneho zneužívania detí zaznamenaných v roku 2024 obsahovalo materiály vytvorené samotnými deťmi.
Ministerstvo upozornilo, že Apple už zaviedol v Británii overovanie veku používateľov, no ochranné funkcie sa zatiaľ nevzťahujú na fotoaparáty, aplikácie tretích strán ani vyhľadávanie obsahu.
Britské médiá zároveň informovali, že Starmer chce v najbližších dňoch oznámiť zákaz prístupu detí mladších ako 16 rokov na niektoré sociálne siete.
Zdroj: SITA.sk - Londýn chce prinútiť technologické firmy blokovať nahé fotografie detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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