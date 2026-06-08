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 24hod.sk    Kultúra

08. júna 2026

Šimkovičovej rezort investuje do obnovy Domu Majstra Pavla v Levoči takmer 7 miliónov eur – FOTO


Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majster Pavol z Levoče Ministerka kultúry SR Program Slovensko Rekonštrukcia

Obnova by podľa jej slov mala prebiehať v dvoch etapách. Rezort kultúry investuje do obnovy Domu Majstra Pavla v ...



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8.6.2026 (SITA.sk) - Obnova by podľa jej slov mala prebiehať v dvoch etapách.


Rezort kultúry investuje do obnovy Domu Majstra Pavla v Levoči 6,8 milióna eur. Na tlačovej besede o tom informovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Spresnila, že prostriedky na obnovu budú z eurofondov z Programu Slovensko.

Šéfka rezortu kultúry pripomenula záväzok obnovovať národné kultúrne pamiatky. Obnova by podľa jej slov mala prebiehať v dvoch etapách. Riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová priblížila, že Dom Majstra Pavla pochádza z 15. storočia.

Degradácia častí budovy


„Som hrdá na to, že touto obnovou prispejeme k obnove a rozvoju pamiatkovej zóny, ktorá patrí do UNESCA,” uviedla. Doplnia, že budova je zatvorená od roku 2025. Bernátová pripomenula, že posledná rekonštrukcia budovy bola realizovaná pred vyše štyrmi desaťročiami, pričom pamiatkový úrad označil budovu za narušenú, preto bola uzatvorená.

Problémom je degradácia jednotlivých častí budovy, zaznamenaná bola aj vlhkosť. V budove tiež boli zastarané vykurovacie telesá. Podľa slov riaditeľky SNM pripravovali projekt obnovy predného i zadného traktu a tiež nádvorí, pričom obnova by mala trvať do roku 2029.

Komplexná obnova cieli na to, aby konštrukcie a stavebné prvky budovy zodpovedali modernej infraštruktúre. Rovnako by sa mala znížiť aj energetická náročnosť budovy.

Zlepšenie návštevnosti pamiatky


„Očakávame, že obnovou prispejeme aj k zlepšeniu návštevnosti,” dodala s tým, že by to malo pomôcť i rozvoju turizmu ako v regióne, tak aj na Slovensku. Spresnila tiež, že majú pripravenú etapizáciu, v súčasnosti dokončujú projektové dokumentácie na ďalšie trakty.

V prvej etape by sa malo pracovať na prednom trakte s nádvorím, následne sa práce presunú do zadného traktu, expozíciu a knižnicu. Etapy na seba budú plynule nadväzovať, pracovať na nich bude ten istý dodávateľ.

Vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír skonštatoval, že obnova objektu prispeje k skvalitneniu ich činnosti a pomôže aj rozšíriť ich služby smerom k verejnosti. Zdôraznil tiež, že po viac ako 40 rokoch je obnova nutná, priblížil, že nový moderný priestor vznikne v historickom objekte a bude slúžiť verejnosti.

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Centrum múzejnej pedagogicky


V pláne je zriadiť tam novú expozíciu o tvorbe majstra Pavla, ktorá by mala prezentovať ako jeho dielo, tak aj dobu, v ktorej tvoril. Ambíciou je, aby zaujala odbornú i laickú verejnosť. Interaktívna expozícia by sa mala nachádzať v prednom trakte.

Obnova objektu by podľa Kušnírových slov mala poskytnúť i ďalšie možnosti. Cieľom je vytvorenie centra múzejnej pedagogiky, chcú rozšíriť ponuku vzdelávania vo vzťahu ku školám, ale aj širokej verejnosti. Centrum by malo byť v zadnom trakte.

„Obnova by mala priniesť je využitie priestorov, ktoré doteraz využité neboli,” dodal. V podkroví zadného traktu totiž plánujú po rekonštrukcii zriadiť knižnicu. Ich knižnica obsahuje 15-tisíc jednotiek a v súčasnosti je umiestnená na dvoch miestach, chcú ju dostať na jedno miesto.

Primátor Levoče Miroslav Vilkovský skonštatoval, že je to dobrá správa pre mesto. Vyzdvihol význam spolupráce medzi samosprávou a štátnymi inštitúciami.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičovej rezort investuje do obnovy Domu Majstra Pavla v Levoči takmer 7 miliónov eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Majster Pavol z Levoče Ministerka kultúry SR Program Slovensko Rekonštrukcia
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