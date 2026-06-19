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19. júna 2026

Tuchel kritizoval postavenie fotografov počas hymny, FIFA reaguje zmenami – VIDEO


Tagy: Anglická futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie požiadal o zmenu polohy fotografov pre rušenie výnimočného okamihu. Nemecký tréner na lavičke anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel vyjadril ...



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soccer_wcup_england_squad_56756 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie požiadal o zmenu polohy fotografov pre rušenie výnimočného okamihu.


Nemecký tréner na lavičke anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel vyjadril nespokojnosť s pohybom fotografov pred prvým zápasom Angličanov na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.

Tuchel vedie Anglicko na svetovom šampionáte prvýkrát a bol sklamaný, keď ho približne 50 fotografov obkolesilo počas národnej hymny, čím mu znemožnili vidieť svoj tím a prežiť tento "veľmi výnimočný moment" naplno.

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Anglický tím zvíťazil nad Chorvátskom 4:2, no okamih pred zápasom poznamenala práve nečakaná situácia s fotografmi. Tuchel požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby zmenila pozíciu fotografov a umožnila trénerom lepší výhľad na svojich hráčov počas hymny.

Podľa reportáží médií BBC a The Athletic upravila FIFA svoje pravidlá, ktoré teraz umožnia trénerom stáť na ľavej alebo pravej strane od fotografov a mediálni pracovníci budú na vybraných zápasoch umiestnení bližšie k stredovej čiare, aby sa podobná situácia neopakovala.

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FIFA na požiadavku o komentár zatiaľ nereagovala. Uvedená zmena predstavuje kompromis, ktorý by mal prispieť k zachovaniu úcty k národným symbolom a k lepšiemu zážitku trénerov počas predzápasového ceremoniálu na významných futbalových podujatiach.


Zdroj: SITA.sk - Tuchel kritizoval postavenie fotografov počas hymny, FIFA reaguje zmenami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglická futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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