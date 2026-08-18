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 24hod.sk    Šport

18. augusta 2026

Slovenskí basketbalisti si pred ďalšími duelmi v boji o ME 2029 vyladia formu doma duelmi proti Angole a Bulharsku – VIDEO


Tagy: Slovenská basketbalová reprezentácia

Slovenská reprezentácia basketbalistov sa už pripravuje na duel proti Britom. "Všetko prebieha podľa plánu," uviedol tréner Oliver Vidin. Slovenskú reprezentáciu basketbalistov už v závere augusta ...



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basketbal e1787061039113 676x467 18.8.2026 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia basketbalistov sa už pripravuje na duel proti Britom. "Všetko prebieha podľa plánu," uviedol tréner Oliver Vidin.


Slovenskú reprezentáciu basketbalistov už v závere augusta čaká vstup do 2. kola predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2029. Ešte predtým však zverenci trénera Olivera Vidina v domácom prostredí absolvujú dve prípravné stretnutia ako súčasť turnaja baSKet Summer Challenge v Bratislave. Súpermi Slovákov na ňom budú výbery Angoly a Bulharska.

"Príprava prebieha podľa plánu. Máme dva týždne do kvalifikačného zápasu s Veľkou Britániou. Za tento domáci turnaj s Angolou a Bulharskom sme radi. Sú to kvalitní súperi s dobrými hráčmi a určite nám to pomôže. Už na sústredení v Chorvátsku sa vytvorila v tíme chémia a predpokladám, že už teraz v prípravných zápasoch bude vidieť, že sme urobili dosť práce,“ uviedol kouč Vidin podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

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"Budú to dva odlišné celky, ale berieme to ako prípravu na Britov, aby sme boli dobre zohratí a zapracovali ešte na našej hre. Myslím si, že môžeme ukázať kvalitu a dobre sa pripraviť na kvalifikáciu. Prišlo pár staronových chalanov, aj to nám pomôže, aby sme si na seba zvykli a boli úspešní,“ poznamenal krídelník Matúš Hronský.

Realizačný tím okrem formy rieši aj otázku, v akej zostave vstúpi reprezentácia do druhej časti predkvalifikácie. Musí sa totiž vyrovnať s absenciami. "Niektorí hráči odišli na začiatku prípravy z rodinných dôvodov. Maroš Golian sa k nám ešte kvôli zraneniu ruky nepripojil a robí rehabilitácie.

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David DeJulius nebude teraz prítomný, prestúpil do Besiktasu a pre zranenie reálne nie je pripravený hrať 5 na 5. Ťažko môžeme očakávať, že v auguste bude k dispozícii. Pribudol k nám Maroš Zelizňák, keďže nám chýbal vysoký hráč,“ doplnil kormidelník Vidin.

Golian aj DeJulius však stále figurujú v nominácii. Rovnako aj Timotej Malovec zo zámorskej NCAA, ktorého zápasové štarty sú otázne.

Len na pripomenutie, slovenskí basketbalisti vyzvú reprezentáciu Angoly v stredu 19. augusta a s tímom Bulharska si zmerajú sily o dva dni neskôr.

Káder slovenskej reprezentácie basketbalistov v príprave na vstup do 2. kola predkvalifikácie o postup na ME 2029 (zdroj: SBA):


Tomáš Pavelka, David Abrhám, Róbert Rožánek, Sebastian Rančík, Maroš Golian, Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Maroš Zelizňák, Thomas Stanko, Lukáš Bolek, Michael Fusek, Vladimír Brodziansky, Marek Doležaj, David DeJulius, Timotej Malovec, Juraj Páleník, Mário Ihring, Peter Kováčik




Zdroj: SITA.sk - Slovenskí basketbalisti si pred ďalšími duelmi v boji o ME 2029 vyladia formu doma duelmi proti Angole a Bulharsku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovenská basketbalová reprezentácia
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