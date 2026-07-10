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10. júla 2026
Londýnsky súd rozhodol v kauze Dieselgate v prospech výrobcov, odškodné budú asi aj tak musieť platiť
Súd totiž dospel k „negatívnym zisteniam vo vzťahu k niektorým špecifickým riešeniam", ktoré v automobiloch používali. Londýnsky najvyšší súd v piatok rozhodol prevažne v prospech piatich ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Súd totiž dospel k „negatívnym zisteniam vo vzťahu k niektorým špecifickým riešeniam", ktoré v automobiloch používali.
Londýnsky najvyšší súd v piatok rozhodol prevažne v prospech piatich veľkých automobiliek obvinených z používania zariadení na obchádzanie emisných predpisov, známeho ako kauza Dieselgate.
„Súd zamietol väčšinu hlavných tvrdení vznesených proti výrobcom, ktorých vozidlá boli preskúmané,“ uviedla sudkyňa Sara Cockerillová vo vyhlásení týkajúcom sa zatiaľ posledného súdneho sporu v kauze. Rozhodnutie sa týka automobiliek Mercedes, Ford, Peugeot‑Citroen, Renault a Nissan, ktoré všetky popreli, že ich systémy boli navrhnuté na obchádzanie testov oxidov dusíka.
Kauza Dieselgate sa začala v roku 2015 priznaním Volkswagenu, že montoval softvér skresľujúci výsledky emisných skúšok. Škandál zasiahlo viacero výrobcov a viedol k žalobám po celom svete, pričom Volkswagen už na odškodnom zaplatil vyše 32 miliárd eur.
Hoci súd rozhodol v prospech automobiliek, v októbri ich čaká druhý proces o výške odškodnenia. Súd totiž dospel k „negatívnym zisteniam vo vzťahu k niektorým špecifickým riešeniam", ktoré v automobiloch používali, napríklad v prípade chladiacich zariadení v Mercedesoch či technického riešenie použitého v niektorých vozidlách Peugeot‑Citroen.
Žaloby zastupujú 1,6 milióna motoristov proti 14 automobilkám. Spor sa sústredil na to, či vzorka vozidiel obsahovala zakázané zariadenia, ktoré mimo testovacích podmienok znižovali účinnosť emisných systémov.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky súd rozhodol v kauze Dieselgate v prospech výrobcov, odškodné budú asi aj tak musieť platiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Londýnsky najvyšší súd v piatok rozhodol prevažne v prospech piatich veľkých automobiliek obvinených z používania zariadení na obchádzanie emisných predpisov, známeho ako kauza Dieselgate.
Miliardové odškodné
„Súd zamietol väčšinu hlavných tvrdení vznesených proti výrobcom, ktorých vozidlá boli preskúmané,“ uviedla sudkyňa Sara Cockerillová vo vyhlásení týkajúcom sa zatiaľ posledného súdneho sporu v kauze. Rozhodnutie sa týka automobiliek Mercedes, Ford, Peugeot‑Citroen, Renault a Nissan, ktoré všetky popreli, že ich systémy boli navrhnuté na obchádzanie testov oxidov dusíka.
Kauza Dieselgate sa začala v roku 2015 priznaním Volkswagenu, že montoval softvér skresľujúci výsledky emisných skúšok. Škandál zasiahlo viacero výrobcov a viedol k žalobám po celom svete, pričom Volkswagen už na odškodnom zaplatil vyše 32 miliárd eur.
Druhý proces v októbri
Hoci súd rozhodol v prospech automobiliek, v októbri ich čaká druhý proces o výške odškodnenia. Súd totiž dospel k „negatívnym zisteniam vo vzťahu k niektorým špecifickým riešeniam", ktoré v automobiloch používali, napríklad v prípade chladiacich zariadení v Mercedesoch či technického riešenie použitého v niektorých vozidlách Peugeot‑Citroen.
Žaloby zastupujú 1,6 milióna motoristov proti 14 automobilkám. Spor sa sústredil na to, či vzorka vozidiel obsahovala zakázané zariadenia, ktoré mimo testovacích podmienok znižovali účinnosť emisných systémov.
Zdroj: SITA.sk - Londýnsky súd rozhodol v kauze Dieselgate v prospech výrobcov, odškodné budú asi aj tak musieť platiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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