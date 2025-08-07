Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

Lotéria márne hľadá človeka, ktorý vyhral viac ako 37 miliónov eur



Už dlhšie ako dva mesiace sa nehlási k sume viac ako 37 miliónov eur výherca v lotérii, ktorý svoj tiket podal v meste Kranj na severe Slovinska. Ako však píše portál 24ur, svoje peniaze si môže vybrať iba do 21. ...



Zdieľať
europe_economy_18483 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Už dlhšie ako dva mesiace sa nehlási k sume viac ako 37 miliónov eur výherca v lotérii, ktorý svoj tiket podal v meste Kranj na severe Slovinska. Ako však píše portál 24ur, svoje peniaze si môže vybrať iba do 21. augusta. Ak to neurobí, suma sa vráti do fondu lotérie.


Ide o druhú najväčšiu výhru v Eurojackpote v histórii Slovinska a zároveň ôsmu výhru v hodnote viac ako milión eur, ktorú získal hráč v tejto krajine.

Veľké výhry zriedka zostávajú nevyzdvihnuté. V Slovinsku sa to stalo napríklad v roku 2014, keď si výherca v Ľubľane nevybral viac ako 1,3 milióna eur a peniaze sa vrátili do hry Loto.



Zdroj: SITA.sk - Lotéria márne hľadá človeka, ktorý vyhral viac ako 37 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súčasná volebná legislatíva posúva značnú časť volebnej kampane do šedej zóny, upozornil právnik
<< predchádzajúci článok
Obhajca Kočnera a Ruska kritizuje priebeh procesu v kauze zmeniek, Najvyšší súd stále nezložil senát

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 