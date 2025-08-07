|
Štvrtok 7.8.2025
Meniny má Štefánia
07. augusta 2025
Lotéria márne hľadá človeka, ktorý vyhral viac ako 37 miliónov eur
Už dlhšie ako dva mesiace sa nehlási k sume viac ako 37 miliónov eur výherca v lotérii, ktorý svoj tiket podal v meste Kranj na severe Slovinska. Ako však píše portál 24ur, svoje peniaze si môže vybrať iba do 21. ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Už dlhšie ako dva mesiace sa nehlási k sume viac ako 37 miliónov eur výherca v lotérii, ktorý svoj tiket podal v meste Kranj na severe Slovinska. Ako však píše portál 24ur, svoje peniaze si môže vybrať iba do 21. augusta. Ak to neurobí, suma sa vráti do fondu lotérie.
Ide o druhú najväčšiu výhru v Eurojackpote v histórii Slovinska a zároveň ôsmu výhru v hodnote viac ako milión eur, ktorú získal hráč v tejto krajine.
Veľké výhry zriedka zostávajú nevyzdvihnuté. V Slovinsku sa to stalo napríklad v roku 2014, keď si výherca v Ľubľane nevybral viac ako 1,3 milióna eur a peniaze sa vrátili do hry Loto.
Zdroj: SITA.sk - Lotéria márne hľadá človeka, ktorý vyhral viac ako 37 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
