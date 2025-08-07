Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

07. augusta 2025

Obhajca Kočnera a Ruska kritizuje priebeh procesu v kauze zmeniek, Najvyšší súd stále nezložil senát


Najvyšší súd SR stále nezložil senát, ktorý má rozhodnúť o dovolaní odsúdených Mariana Kočnera a



zmenky 1 676x479 7.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR stále nezložil senát, ktorý má rozhodnúť o dovolaní odsúdených Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze miliónových televíznych zmeniek. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii obhajca dvojice Marek Para. Ten zároveň kritizoval priebeh súdneho procesu v spomenutej kauze.


„Boli sme sledovaní a monitorovaní počas našich porád s Marianom Kočnerom,“ povedal Para. Tiež hovoril o nemožnosti predvolať do súdneho konania znalcov zo zahraničia.

Poukázal na prísne tresty


„Za takýchto podmienok sme vykonávali, bez možnosti dokazovania, pojednávanie pred súdom,“ povedal Para s tým, že tieto skutočnosti sú zahrnuté v námietkach dovolania. Zároveň poukázal na prísne tresty, ktoré súdy v kauze zmenky uložili „Trest 19 rokov je pre Mariana Kočnera absurdný,“ vyhlásil Para.

Parov kolega Michal Mandzák zároveň poukázal na rozhodnutie veľkej komory Súdneho dvora Európskej únie. To podľa neho vedie k aplikácii miernejšej právnej úpravy v trestnom konaní. Ak toto nebudú slovenské súdy rešpektovať, advokáti avizovali kroky voči Slovensku.

„Pokiaľ štát nebude rešpektovať túto právnu úpravu, hrozí zodpovednosť za škodu zo strany štátu,“ zdôraznil Mandzák. Zároveň podľa neho v rámci dovolania argumentujú aj zaujatosťou sudkyne Pamely Záleskej.


Sťažnosti odsúdenej dvojice


Odsúdení Marian Kočner a Pavol Rusko prostredníctvom svojich obhajcov podali v roku 2024 v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek dovolanie na Najvyšší súd SR. Dovolanie obsahuje výpočet údajných vád napadnutých rozhodnutí súdov, ktoré podľa odsúdených robia dovolanie odôvodnené.

Okrem iného medzi podstatné nedostatky radia aj údajné porušenie práva na obhajobu. To údajne nastalo z dôvodu nezákonného odpočúvania. Odsúdená dvojica sa sťažuje aj na porušenia prezumpcie neviny v nadväznosti na mediálne výroky prokurátora.

Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil Špecializovaný trestný súd v roku 2020 v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek zhodne po 19 rokov väzenia, Najvyšší súd SR im tresty potvrdil 12. januára 2021.


Zdroj: SITA.sk - Obhajca Kočnera a Ruska kritizuje priebeh procesu v kauze zmeniek, Najvyšší súd stále nezložil senát © SITA Všetky práva vyhradené.

