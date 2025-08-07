|
Štvrtok 7.8.2025
Súčasná volebná legislatíva posúva značnú časť volebnej kampane do šedej zóny, upozornil právnik
Volebná legislatíva na Slovensku obsahuje viacero problematických ustanovení, ktoré spôsobujú komplikácie pri výklade a aplikácii zákonných pravidiel, pričom jedným z ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Volebná legislatíva na Slovensku obsahuje viacero problematických ustanovení, ktoré spôsobujú komplikácie pri výklade a aplikácii zákonných pravidiel, pričom jedným z najproblematickejších ustanovení je všeobecný zákaz participácie tzv. tretích strán, teda subjektov odlišných od politických strán, resp. hnutí a kandidátov vo volebnej kampani.
Pre agentúru SITA to v súvislosti s kontroverziou ohľadom údajného zasahovania do kampane v roku 2023 Veľkou Britániou povedal právnik Transparency International Slovensko Ján Ivančík.
Keďže za volebnú kampaň sa podľa zákona o volebnej kampani považuje akákoľvek činnosť v prospech, aj neprospech politických subjektov, je tento podľa neho pojem možné vykladať rôznymi spôsobmi, čo spôsobuje aplikačné komplikácie a posúva značnú časť volebnej kampane do šedej zóny, kde nie je možné riadne sledovať transparentnosť finančných tokov.
„Rôzne tretie subjekty sa momentálne totiž snažia o kreatívny výklad na hrane zákona, prípadne svoju podporu rôznym spôsobom taja, keďže im zákon neumožňuje na kampani participovať,“ skonštatoval Ivančík.
S ohľadom na aktivizačné kampane podľa neho platí, že keďže kampaň na zvýšenie povedomia o priebehu volieb nemieri na prospech alebo neprospech konkrétneho politického subjektu, ale na propagáciu dôležitosti volieb ako možnosti verejnosti ovplyvniť dianie v štáte, prikláňa sa k záveru, že nejde o porušenie zákona.
„Napriek tomu by pri nej malo byť zrejmé, z akých finančných zdrojov je realizovaná a kto je jej organizátorom,“ zdôraznil právnik.
Vo všeobecnosti zároveň podľa Ivančáka platí, že pokiaľ je účelom takejto kampane poskytnúť výhodu konkrétnej politickej strane alebo hnutiu, išlo by už o konanie, ktoré smeruje k vedeniu volebnej kampane, ktoré tretím stranám náš právny poriadok počas trvania oficiálnej volebnej kampane neumožňuje.
„Aj v tomto smere by, podľa mojej mienky, mal v budúcnosti zákonodarca a v súčasnosti aspoň dohľadový orgán, prijať jasné usmernenie a výkladové stanovisko,“ dodal Ivančák.
Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zinc za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe.
Na tlačovej konferencii na to koncom júla upozornil predseda vlády Robert Fico s tým, že ovplyvňovanie sa malo týkať aj parlamentných volieb v roku 2023 na Slovensku. Konkrétne malo podľa neho ovplyvňovanie pôsobiť v prospech Progresívneho Slovenska. Informácie by mali pochádzať od investigatívnej skupiny Declassified UK.
„Náš spojenec v Severoatlantickej aliancii financoval cez agentúru na Slovensku skupinu novinárov a politických aktivistov, ktorých úlohou bolo v parlamentných voľbách v roku 2023 poškodiť opozičný Smer-SD a pomôcť Progresívnemu Slovensku,“ vyhlásil v júli Fico s tým, že išlo o cielené a úmyselné konanie cudzej veľmoci, ktorá je však naším spojencom. Hovorca britského rezortu zahraničia pritom v reakcii podľa Fica nič nepoprel.
„Povedal, že oni budú bojovať za demokraciu, ľudské práva a právny štát. Nepovedal, že neexistuje nejaká agentúra Zinc. Nepovedal, že neexistuje dohoda,“ zdôraznil Fico.
Britské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii označilo za úplne nepravdivé akékoľvek tvrdenie o tom, že by sa Spojené kráľovstvo usilovalo ovplyvňovať výsledky volieb, alebo povzbudzovať k voľbe za, alebo proti, konkrétnej politickej strane. Zároveň autor článku na stránke Declassified UK odmietol Ficove tvrdenia.
Martin Williams podľa Denníka N jasne povedal, že pokiaľ vie, do danej operácie neboli zapojení žiadni novinári, a teda nepovažuje za správne viniť novinárov. Jeho vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach boli platení za zverejňovanie videí, ktoré mali za cieľ mobilizáciu mladých voličov pred voľbami v roku 2023. Kampaň ale nebola vyslovene stranícka, ani necielila na podporu konkrétneho politického subjektu.
Novinár sa tiež vyjadril, že kampaň, ktorú sponzorovalo podľa stránky Declassified UK britské ministerstvo zahraničných vecí, navonok pôsobila ako výzva k účasti vo voľbách a podpore demokracie. „Táto aktivita bola zameraná na povzbudenie mladých ľudí k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo podporu,“ uviedlo v stanovisku britské ministerstvo zahraničných vecí.
