Lotyši budú hrať ako o život, varuje Pardavý. Slováci im však za vlaňajšok majú čo oplatiť

Menšia výhoda oproti súperovi

Grman strelil svoj premiérový gól

19.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zaznamenala na majstrovstvách sveta v Česku štvrté víťazstvo za sebou, v ostravskej B-skupine v sobotu večer zdolala výber Francúzska 4:2.Zverenci trénera Craiga Ramsayho tak môžu postup do štvrťfinálovej fázy potvrdiť už v nedeľu akýmkoľvek triumfom nad výberom Lotyšska, ktoré sa aktuálne nachádza v tabuľke na 5. mieste so štvorbodovým mankom na Slovákov.„Máme menšiu výhodu v porovnaní s Lotyšmi v tom, že máme nahraných viac bodov. Nečaká náš však nič jednoduché. Zvládli sme iba prvú časť dôležitého víkendu. Lotyšsko bude hrať silový a rýchly hokej. Majú tiež výborné presilovky. Je to ich posledná šanca, takže očakávame, že budú hrať ako o život,“ povedal k ďalšiemu súperovi slovenského tímu pre web HockeySlovakia asistent reprezentačného trénera Ján Pardavý Francúzi v sobotu zvíťazili na strely 27:24 a brankár Samuel Hlavaj , ktorý chytal v treťom dueli za sebou, opäť viackrát podržal svoj tím.“V tejto fáze turnaja je mi jedno koľko gólov dostanem, mňa najviac teší, že sme vyhrali. V nedeľu nás čaká dôležitý zápas. Nezabudli sme na to, že vlani sme nepostúpili zo skupiny na úkor Lotyšska. Musíme správne zregenerovať a ak zajtra budeme hrať to čo máme, môžeme zdolať každého,“ povedal Hlavaj.„Bol to náročný duel, oni dobre korčuľovali, aktívne zakončovali hrali tvrdo. Sme radi za góly, ktoré nás dostali do vedenia a samozrejme v konečnom dôsledku za tri body. V nedeľu však musíme ešte pridať,“ povedal pre TV JOJ útočník Marek Hrivík, ktorý pred rokom na šampionáte v Rige gólom rozhodol o výhre Slovenska nad Lotyšskom 2:1. Slováci neprehrali na vrcholnom podujatí s Lotyšskom od roku 2017.Silnou stránkou hokejového výberu spod Tatier je zatiaľ efektivita v zakončení. Slováci dali aj v piatom zápase na ostravskom ľade minimálne štyri góly. O 23 presných zásahov na šampionáte sa postaralo 14 rôznych strelcov.Ich menoslovov doplnil v sobotu obranca Mário Grman , ktorý dosiahol svoj premiérový gól v kariére na MS.„Ani som nevedel, že to bol môj gól, myslel som si, že strelu ešte niekto tečoval. Je to však pre mňa niečo špeciálne, keďže som vo Vítkoviciach pôsobil. Pokiaľ ide o vývoj v skupine, my sa musíme pozerať na seba a na náš herný plán,“ povedal v prenose televízie JOJ 27-ročný rodák z Topoľčian.Duel Slovenska proti Lotyšsku je na programe v nedeľu večer o 20.20 h.