Vladimír Weiss starší by rád pokračoval ako kouč Slovana, pozitívne sa vyjadril aj šéf klubu

Tréner Weiss sa nikam netlačí

Predĺžili zmluvy šiestim hráčom

19.5.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss starší povedal po sobotňajšom víťazstve 5:1 nad Ružomberkom v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti slovenskej najvyššej futbalovej súťaže, že by rád zostal pri kormidle „belasých“ aj v nasledujúcom ročníku.„Teraz by som to nechcel bližšie konkretizovať, ale keď to tu bude normálne a budem cítiť, že mužstvo má šancu bojovať o titul a o pohárovú Európu, tak by som tu rád zostal,“ povedal skúsený kouč v rozhovore pre RTVS.„Moje pokračovanie je tiež otázkou na vedenie. Ja sa nikam netlačím. Rád by som pracoval ďalej, ale uvidíme. Teraz som unavený,“ doplnil 59-ročný kormidelník, ktorý bol v uplynulých dňoch spájaný s možným obsadením postu reprezentačného kouča Azerbajdžanu.Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší povedal, že si nevie predstaviť iného trénera na lavičke klubu, vyslovil tiež presvedčenie o tom, že Weiss bude pokračovať.„V klube odvádza dobrú prácu. Ľudia vidia jeho kvality a zároveň ho rešpektujú. Odzrkadľuje sa to na záujme iných klubov či reprezentácií. Slovanu priniesol úspechy, preto by sme chceli v spolupráci pokračovať ďalej,“ povedal pre RTVS šéf slovenského majstra.V sezóne 2023/2024 bratislavský klub zaknihoval šiesty titul za sebou a celkovo štrnásty v ére samostatnosti.Okrem toho prenikol do play-off Európskej konferenčnej ligy UEFA, v ktorom vo februári nestačil na rakúsky klub Sturm Graz. Počas ročníka odohral vo všetkých súťažiach 52 duelov.„Sme odhodlaní pracovať aj v nasledujúcej sezóne a urobíme všetko preto, aby sme náš cieľ dosiahli a boli úspešní,“ doplnil Kmotrík, ktorého slová dokumentujú piatkové informácie o predĺžení zmlúv so šiestimi hráčmi súčasného kádra.V Bratislave pokračujú Juraj Kucka, David Strelec, Vladimír Weiss mladší, Lukáš Pauschek, Kenan Bajrič a Marko Tolič."Myslím si, že je to dobré, keď má hráč istotu kontraktu. Tých hráčov je viac, stihlo sa, čo sa stihlo. Je tu otázka Kankavu a Kašiu, s ktorými stále prebiehajú rokovania. Myslím si, že ešte rok to môžu potiahnuť a pomôcť mužstvu kvalitou a skúsenosťami. Zároveň uvidíme, akých hráčov sa nám podarí získať,“ povedal tréner Weiss k nedávnej podpisovej aktivite klubu.