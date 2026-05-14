Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí
Úrady hlásia desiatky zranených, škody na domoch aj úhyn hospodárskych zvierat. Meteorológovia upozorňujú, že extrémne výkyvy počasia v Indii pribúdajú.
Silné búrky sprevádzané vetrom, bleskami, dažďom a krupobitím si v indickom štáte Uttarpradéš vyžiadali najmenej 89 obetí na životoch. Vo štvrtok o tom informoval úrad štátneho komisára pre pomoc pri katastrofách.
Úmrtia aj škody
Podľa vyhlásenia úradu si nepriaznivé počasie z 13. mája vyžiadalo aj 53 zranených, úhyn 114 hospodárskych zvierat a poškodenie najmenej 87 domov.
„V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok z 13. mája bolo v štáte zaznamenaných 89 úmrtí,“ uviedol úrad v stanovisku.
Najľudnatejší štát
Uttarpradéš, ktorý má viac než 240 miliónov obyvateľov, pravidelne zasahujú silné búrky počas letných mesiacov pred príchodom monzúnových dažďov. Častou príčinou úmrtí sú zásahy bleskom.
Meteorológovia varujú
Indický meteorologický úrad v posledných rokoch opakovane varuje pred rastúcim počtom extrémnych výkyvov počasia, ktoré odborníci spájajú s rastúcimi teplotami a klimatickými zmenami. Úrady oznámili, že postihnutým rodinám poskytnú finančnú pomoc.
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
