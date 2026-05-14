Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. mája 2026

Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí


Tagy: Civilné obete hospodárske zvieratá India Materiálne škody Silné dažde

Úrady hlásia desiatky zranených, škody na domoch aj úhyn hospodárskych zvierat. Meteorológovia upozorňujú, že extrémne výkyvy počasia v Indii pribúdajú.



Zdieľať
correction_india_storm_88672 1 676x451 14.5.2026 (SITA.sk) - Úrady hlásia desiatky zranených, škody na domoch aj úhyn hospodárskych zvierat. Meteorológovia upozorňujú, že extrémne výkyvy počasia v Indii pribúdajú.

Silné búrky sprevádzané vetrom, bleskami, dažďom a krupobitím si v indickom štáte Uttarpradéš vyžiadali najmenej 89 obetí na životoch. Vo štvrtok o tom informoval úrad štátneho komisára pre pomoc pri katastrofách.



Úmrtia aj škody


Podľa vyhlásenia úradu si nepriaznivé počasie z 13. mája vyžiadalo aj 53 zranených, úhyn 114 hospodárskych zvierat a poškodenie najmenej 87 domov.


„V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok z 13. mája bolo v štáte zaznamenaných 89 úmrtí,“ uviedol úrad v stanovisku.



Najľudnatejší štát


Uttarpradéš, ktorý má viac než 240 miliónov obyvateľov, pravidelne zasahujú silné búrky počas letných mesiacov pred príchodom monzúnových dažďov. Častou príčinou úmrtí sú zásahy bleskom.



Meteorológovia varujú


Indický meteorologický úrad v posledných rokoch opakovane varuje pred rastúcim počtom extrémnych výkyvov počasia, ktoré odborníci spájajú s rastúcimi teplotami a klimatickými zmenami. Úrady oznámili, že postihnutým rodinám poskytnú finančnú pomoc.




Zdroj: SITA.sk - Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete hospodárske zvieratá India Materiálne škody Silné dažde
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Finančná správa preverí pokutu za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoš, nevylučuje ani zrušenie rozhodnutia
<< predchádzajúci článok
Lotyšská premiérka Siliňová odstúpila po škandále s ukrajinskými dronmi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 