Policajný prezident Kovařík by mal odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík by mal odstúpiť. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v relácii Analýzy Na hrane televízie Joj.Na plánovanú tlačovú besedu Kovaříka v stredu 11. augusta o 13:00 reagoval, že nevie, ako môže policajný prezident obhájiť zmarenie prebiehajúceho zásahu voči kajúcnikom.Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že sa doteraz nestretol s tým, že by Kovařík zasahoval do vyšetrovania.Šutaj Eštok v súvislosti s minulotýždňovými protestami podotkol, že ľudia sú nespokojní s vládou a preto je podľa neho pochopiteľné, že tieto emócie dávajú najavo na verejnosti v uliciach. Vyzval ich, aby to však robili kultúrne.Podľa Krúpu možno očakávať aj ďalšie protesty či občianske nepokoje. Ako ďalej poznamenal, chyby, ktoré sa stali počas prvých demonštrácií, sa nebudú opakovať a ďalšie protesty policajti zvládnu bez väčších problémov.Tiež potvrdil, že zvažovali pozvanie Kovaříka na parlamentný výbor, aby vysvetlil situáciu v súvislosti s protestom. Dodal, že od toho nakoniec upustili, keďže by sa myšlienka zvolania výboru mohla zvrtnúť zlým smerom.