 24hod.sk    Zo zahraničia

17. septembra 2025

Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria


Tagy: pomoc Ukrajine vojna na Ukrajine

Lotyšsko dodalo Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá Patria a inú vojenskú techniku. Minister obrany Lotyšska Andris Sprūds zdôraznil, že krajina dodržiava ...



sweden_nordic_and_baltic_defence_85317 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Lotyšsko dodalo Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá Patria a inú vojenskú techniku. Minister obrany Lotyšska Andris Sprūds zdôraznil, že krajina dodržiava svoj záväzok voči Ukrajine a bude ju podporovať „tak dlho, ako bude potrebné“. Informoval o tom web Ukrajinská pravda, ktorý citoval vyhlásenie rezortu.


Som presvedčený, že naše obrnené vozidlá Patria pomôžu Ozbrojeným silám Ukrajiny v ich boji proti agresorovi. Toto nám zároveň ponúka príležitosť rozvíjať lotyšský obranný priemysel testovaním odolnosti a bojovej pripravenosti vozidiel lotyšskej výroby v reálnych bojových podmienkach,“ uviedol Sprūds.

Lotyšské ministerstvo obrany zároveň zdôraznilo, že dodávka týchto obrnených vozidiel Ukrajine neohrozí operačnú silu ani požiadavky ozbrojených síl Lotyšska.


Zdroj: SITA.sk - Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine vojna na Ukrajine
