17. septembra 2025

Šimečka kritizuje vládu za umlčiavanie opozície v parlamente, ľudí vyzval na ďalší protest – FOTO


Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval na ďalší protest, ktorý sa uskutoční v utorok 23. septembra. ...



68c9aa4eb0e8f737572547 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval na ďalší protest, ktorý sa uskutoční v utorok 23. septembra. Šimečka kritizuje vládnu koalíciu za to, že v parlamente „umlčala opozíciu“, tým, že skracuje debaty o skrátenom legislatívnom konaní aj riadnu debatu ku konsolidačnému balíku v Národnej rade SR na 12 hodín. Podľa neho sa vláda obáva rozpravy a toho, že by voliči zistili, čo sa na nich chystá – tzv. „Ficova chudoba“.


Vláda sa im chystá zobrať stovky eur zo mzdy, chystá sa zlikvidovať živnostenský stav a vyhlásiť vojnu pracujúcim ľuďom na Slovensku,“ uviedol Šimečka s tým, že „je to obrovská neúcta voči obyvateľom. A preto sa v utorok opäť postavíme takémuto ožobračovaniu ľudí,“ zdôraznil predseda Progresívneho Slovenska.

Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej predviedla koalícia „vrchol arogancie a hrubosti“, keď svojvoľne prerušila diskusiu o vládnej konsolidácii a dokonca zabránila poslancom reagovať na ministra financií vo faktických poznámkach a znemožnila riadnu diskusiu o opatreniach, ktoré majú výrazný dopad na občanov.

Usilujú sa čo najrýchlejšie, arogantne a bez vysvetlenia pretlačiť ďalšie kolo zdierania cez parlament,“ uviedla. Vláda podľa Remišovej denne ukazuje, že jej už nezáleží vôbec na ničom, a zatiaľ, čo občanom berie čoraz viac, pokračujú „kšefty, zvýšené platy a rozhadzovanie peňazí na papalášske arogantné úlety“. Zároveň upozornila, že koalícia sa uchyľuje k praktikám „ktoré pripomínajú doby mečiarizmu a ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto“.




Zdroj: SITA.sk

