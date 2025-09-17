|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
Šimečka kritizuje vládu za umlčiavanie opozície v parlamente, ľudí vyzval na ďalší protest – FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia Predseda Progresívneho Slovenska Protest
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval na ďalší protest, ktorý sa uskutoční v utorok 23. septembra. ...
Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval na ďalší protest, ktorý sa uskutoční v utorok 23. septembra. Šimečka kritizuje vládnu koalíciu za to, že v parlamente „umlčala opozíciu“, tým, že skracuje debaty o skrátenom legislatívnom konaní aj riadnu debatu ku konsolidačnému balíku v Národnej rade SR na 12 hodín. Podľa neho sa vláda obáva rozpravy a toho, že by voliči zistili, čo sa na nich chystá – tzv. „Ficova chudoba“.
„Vláda sa im chystá zobrať stovky eur zo mzdy, chystá sa zlikvidovať živnostenský stav a vyhlásiť vojnu pracujúcim ľuďom na Slovensku,“ uviedol Šimečka s tým, že „je to obrovská neúcta voči obyvateľom. A preto sa v utorok opäť postavíme takémuto ožobračovaniu ľudí,“ zdôraznil predseda Progresívneho Slovenska.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej predviedla koalícia „vrchol arogancie a hrubosti“, keď svojvoľne prerušila diskusiu o vládnej konsolidácii a dokonca zabránila poslancom reagovať na ministra financií vo faktických poznámkach a znemožnila riadnu diskusiu o opatreniach, ktoré majú výrazný dopad na občanov.
„Usilujú sa čo najrýchlejšie, arogantne a bez vysvetlenia pretlačiť ďalšie kolo zdierania cez parlament,“ uviedla. Vláda podľa Remišovej denne ukazuje, že jej už nezáleží vôbec na ničom, a zatiaľ, čo občanom berie čoraz viac, pokračujú „kšefty, zvýšené platy a rozhadzovanie peňazí na papalášske arogantné úlety“. Zároveň upozornila, že koalícia sa uchyľuje k praktikám „ktoré pripomínajú doby mečiarizmu a ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto“.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka kritizuje vládu za umlčiavanie opozície v parlamente, ľudí vyzval na ďalší protest – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vláda sa im chystá zobrať stovky eur zo mzdy, chystá sa zlikvidovať živnostenský stav a vyhlásiť vojnu pracujúcim ľuďom na Slovensku,“ uviedol Šimečka s tým, že „je to obrovská neúcta voči obyvateľom. A preto sa v utorok opäť postavíme takémuto ožobračovaniu ľudí,“ zdôraznil predseda Progresívneho Slovenska.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej predviedla koalícia „vrchol arogancie a hrubosti“, keď svojvoľne prerušila diskusiu o vládnej konsolidácii a dokonca zabránila poslancom reagovať na ministra financií vo faktických poznámkach a znemožnila riadnu diskusiu o opatreniach, ktoré majú výrazný dopad na občanov.
„Usilujú sa čo najrýchlejšie, arogantne a bez vysvetlenia pretlačiť ďalšie kolo zdierania cez parlament,“ uviedla. Vláda podľa Remišovej denne ukazuje, že jej už nezáleží vôbec na ničom, a zatiaľ, čo občanom berie čoraz viac, pokračujú „kšefty, zvýšené platy a rozhadzovanie peňazí na papalášske arogantné úlety“. Zároveň upozornila, že koalícia sa uchyľuje k praktikám „ktoré pripomínajú doby mečiarizmu a ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto“.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka kritizuje vládu za umlčiavanie opozície v parlamente, ľudí vyzval na ďalší protest – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia Predseda Progresívneho Slovenska Protest
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria
Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria
<< predchádzajúci článok
Migrantov na pašeráckej lodi zabíjali pre podozrenie z čarodejníctva
Migrantov na pašeráckej lodi zabíjali pre podozrenie z čarodejníctva