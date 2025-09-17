|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky
Poľsko si do konca roka vyberie zahraničného dodávateľa pre svoj mnohomiliardový program nákupu ponoriek. Oznámila v stredu poľská vláda. Má v úmysle kúpiť dve až tri
Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Poľsko si do konca roka vyberie zahraničného dodávateľa pre svoj mnohomiliardový program nákupu ponoriek. Oznámila v stredu poľská vláda. Má v úmysle kúpiť dve až tri ponorky.
Varšava už dlho plánovala nahradiť svoju jedinú starnúcu ponorku zo sovietskej éry, ale v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu svoje potreby zmenila. Podľa poľských médií sú favoritmi na dodávku ponoriek nemecká spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems, švédsky Saab a taliansky Fincantieri.
„Tento rok si vyberieme krajinu, s ktorou chceme uzavrieť túto dohodu,“ povedal novinárom poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Dodal, že more sa stalo „veľmi dôležitým miestom“ a odôvodnil to takými udalosťami, ako je narušovanie funkčnosti systému GPS, ruské narušovanie vzdušného priestoru a poškodenia podmorských káblov.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky © SITA Všetky práva vyhradené.
Varšava už dlho plánovala nahradiť svoju jedinú starnúcu ponorku zo sovietskej éry, ale v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu svoje potreby zmenila. Podľa poľských médií sú favoritmi na dodávku ponoriek nemecká spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems, švédsky Saab a taliansky Fincantieri.
„Tento rok si vyberieme krajinu, s ktorou chceme uzavrieť túto dohodu,“ povedal novinárom poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Dodal, že more sa stalo „veľmi dôležitým miestom“ a odôvodnil to takými udalosťami, ako je narušovanie funkčnosti systému GPS, ruské narušovanie vzdušného priestoru a poškodenia podmorských káblov.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Väčšina Poliakov odmieta názor Trumpa, že vpád ruských dronov nad poľské územie bol náhodný
Väčšina Poliakov odmieta názor Trumpa, že vpád ruských dronov nad poľské územie bol náhodný
<< predchádzajúci článok
Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria
Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria