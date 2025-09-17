Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Zo zahraničia

17. septembra 2025

Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky



Poľsko si do konca roka vyberie zahraničného dodávateľa pre svoj mnohomiliardový program nákupu ponoriek. Oznámila v stredu poľská vláda. Má v úmysle kúpiť dve až tri



australia_us_submarine_11596 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Poľsko si do konca roka vyberie zahraničného dodávateľa pre svoj mnohomiliardový program nákupu ponoriek. Oznámila v stredu poľská vláda. Má v úmysle kúpiť dve až tri ponorky.


Varšava už dlho plánovala nahradiť svoju jedinú starnúcu ponorku zo sovietskej éry, ale v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu svoje potreby zmenila. Podľa poľských médií sú favoritmi na dodávku ponoriek nemecká spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems, švédsky Saab a taliansky Fincantieri.

Tento rok si vyberieme krajinu, s ktorou chceme uzavrieť túto dohodu,“ povedal novinárom poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dodal, že more sa stalo „veľmi dôležitým miestom“ a odôvodnil to takými udalosťami, ako je narušovanie funkčnosti systému GPS, ruské narušovanie vzdušného priestoru a poškodenia podmorských káblov.



Zdroj: SITA.sk - Poľsko sa chystá kúpiť dve až tri ponorky © SITA Všetky práva vyhradené.

