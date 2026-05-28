Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viliam
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. mája 2026

Lotyšsko začína s inštaláciou „dračích zubov“ na hranici s Ruskom


Tagy: európska bezpečnosť ruské hrozby Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Lotyšské národné ozbrojené sily začali v máji rozmiestňovať prvé betónové bariéry v oblastiach blízko lotyšsko-ruských hraníc, a to aj na územiach, ktoré boli predtým vyvlastnené z dôvodov národnej ...



Zdieľať
gettyimages 1265241707 676x451 28.5.2026 (SITA.sk) - Lotyšské národné ozbrojené sily začali v máji rozmiestňovať prvé betónové bariéry v oblastiach blízko lotyšsko-ruských hraníc, a to aj na územiach, ktoré boli predtým vyvlastnené z dôvodov národnej bezpečnosti.


Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako „dračie zuby“, pozdĺž hranice s Ruskom. Ako referuje web LSM.lv, nové obranné štruktúry majú zabrániť pohybu vojenskej techniky a sú súčasťou rozsiahleho projektu „Pobaltská obranná línia“.

Lotyšské národné ozbrojené sily začali v máji rozmiestňovať prvé betónové bariéry v oblastiach blízko lotyšsko-ruských hraníc, a to aj na územiach, ktoré boli predtým vyvlastnené z dôvodov národnej bezpečnosti.

„Dračie zuby“ sú inštalované v troch radoch na úsekoch širokých približne desať metrov. Každý betónový blok váži približne jeden a pol tony. Podľa armády sú medzery medzi nimi príliš úzke na to, aby nimi prešli obrnené vozidlá.

Ako vysvetlil plukovník Andris Riksts, ktorý je zodpovedný za projekt Pobaltskej obrannej línie, hlavnou úlohou infraštruktúry nie je len odradiť potenciálneho nepriateľa, ale aj ho dokázať zastaviť na hraniciach. „Ak sa niečo stane, musíme byť schopní ich tu zničiť, pretože to vidíme na Ukrajine - akonáhle sa vzdáme územia, je takmer nemožné ho získať späť,“ povedal Riksts.

V budúcnosti sa plánuje aj vybudovanie protitankových priekop a iných opevnení pozdĺž hranice. Celková dĺžka lotyšskej hranice s Ruskom a Bieloruskom je približne 450 kilometrov. Len v tomto roku plánuje lotyšská armáda nainštalovať viac ako osem kilometrov protimobilnej infraštruktúry.

Projekt realizujú spoločne s Litvou, Estónskom a Poľskom. Vytvorenie „Pobaltskej obrannej línie“ plánujú úplne dokončiť do roku 2028.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Lotyšsko začína s inštaláciou „dračích zubov“ na hranici s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť ruské hrozby Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Bratislave prebieha policajná akcia „Apus“, polícia preveruje neoprávnené nakladanie s anabolikami
<< predchádzajúci článok
Inšpektoráty si opäť posvietili na nelegálnu prácu, preverili vyše 170 agentúr dočasného zamestnávania

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 