Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Lotyšsko začína s inštaláciou „dračích zubov“ na hranici s Ruskom
Lotyšské národné ozbrojené sily začali v máji rozmiestňovať prvé betónové bariéry v oblastiach blízko lotyšsko-ruských hraníc, a to aj na územiach, ktoré boli predtým vyvlastnené z dôvodov národnej ...
28.5.2026 (SITA.sk) - Lotyšské národné ozbrojené sily začali v máji rozmiestňovať prvé betónové bariéry v oblastiach blízko lotyšsko-ruských hraníc, a to aj na územiach, ktoré boli predtým vyvlastnené z dôvodov národnej bezpečnosti.
Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako „dračie zuby“, pozdĺž hranice s Ruskom. Ako referuje web LSM.lv, nové obranné štruktúry majú zabrániť pohybu vojenskej techniky a sú súčasťou rozsiahleho projektu „Pobaltská obranná línia“.
„Dračie zuby“ sú inštalované v troch radoch na úsekoch širokých približne desať metrov. Každý betónový blok váži približne jeden a pol tony. Podľa armády sú medzery medzi nimi príliš úzke na to, aby nimi prešli obrnené vozidlá.
Ako vysvetlil plukovník Andris Riksts, ktorý je zodpovedný za projekt Pobaltskej obrannej línie, hlavnou úlohou infraštruktúry nie je len odradiť potenciálneho nepriateľa, ale aj ho dokázať zastaviť na hraniciach. „Ak sa niečo stane, musíme byť schopní ich tu zničiť, pretože to vidíme na Ukrajine - akonáhle sa vzdáme územia, je takmer nemožné ho získať späť,“ povedal Riksts.
V budúcnosti sa plánuje aj vybudovanie protitankových priekop a iných opevnení pozdĺž hranice. Celková dĺžka lotyšskej hranice s Ruskom a Bieloruskom je približne 450 kilometrov. Len v tomto roku plánuje lotyšská armáda nainštalovať viac ako osem kilometrov protimobilnej infraštruktúry.
Projekt realizujú spoločne s Litvou, Estónskom a Poľskom. Vytvorenie „Pobaltskej obrannej línie“ plánujú úplne dokončiť do roku 2028.
Zdroj: SITA.sk - Lotyšsko začína s inštaláciou „dračích zubov“ na hranici s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
