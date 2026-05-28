Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
V Bratislave prebieha policajná akcia „Apus“, polícia preveruje neoprávnené nakladanie s anabolikami
Trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
28.5.2026 (SITA.sk) - Trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
Príslušníci oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne vykonávajú policajnú akciu pod krycím názvom „Apus“.
Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
„Akcia je realizovaná na území Bratislavského kraja, prevažne v meste Bratislava. Zadržaná je doposiaľ jedna osoba pričom v súčasnosti prebiehajú invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave prebieha policajná akcia „Apus“, polícia preveruje neoprávnené nakladanie s anabolikami © SITA Všetky práva vyhradené.
