Sobota 16.8.2025
Úvodná strana
16. augusta 2025
Video: Festival Lovestream 2025 má za sebou prvý deň, prispel k nemu OneRepublic
Skupina vydala v novembri 2007 debutový album Dreaming Out Loud vrátane hitu Apologize, ktorý jej vyniesol nomináciu na cenu Grammy.
Zdieľať
Kroky desiatok tisícov fanúšikov smerovali od piatkového predpoludnia (15. 8.) na staré letisko v bratislavských Vajnoroch. Začal sa štvrtý ročník najväčšieho hudobného podujatia na Slovensku - festival Lovestream. Na hlavnom pódiu nebývalých rozmerov a vybavenia, aké Slovensko vidí iba vďaka tomuto podujatiu, sa počas troch dní predstavia skoro dve desiatky interpretov a skupín.
Prvý festivalový deň otvorila formácia Love2Dance, po nej prišla na pódium nórska dvojica Nico & Vinz, tvoria ju Kahouly Nicolay 'Nico' Sereba a Vincent 'Vinz' Dery z Osla, obaja ročník narodenia 1990. Duo vzniklo v roku 2010 pod názvom Envy, súčasný názov používajú od roku 2012. V apríli 2013 vydali svoj najznámejší singel Am I Wrong, ktorý bodoval hlavne v rebríčkoch severských krajín. Vydali dva albumy, The Magic Soup and the Bittersweet Faces v apríli 2012 a Black Star Elephant v septembri 2014. Z pódia zaznelo aj milé prekvapenie, keď po skladbe In Your Arms zaspievali hit Vyrobená pre mňa domácej skupiny Desmod, aby hneď pridali aj známy hit Take On Me nórskej špičkovej kapely a-ha.
Nórskych muzikantov striedala anglická elektronická skupina Clean Bandit. Formácia z Cambridge je na scéne od roku 2008. Od roku 2016 účinkujú ako trio, ktoré tvoria violončelistka a vokalistka Grace Chatto a bratia Jack a Luke Pattersonovci. Jack je hlavným skladateľom, známi sú prelínaním prvkov klasickej a súčasnej tanečnej hudby. Na koncerty si berú aj hosťujúce vokalistky, s ktorými prišli aj na Lovestream. Aj oni majú dva vydané albumy, New Eyes z mája 2014, ten bol úspešný a v rebríčku sa dostal na tretie miesto, druhým bol What Is Love? z novembra 2018. Z nich sú skladby A+E či Extraordinary.
Anglická speváčka a skladateľka Becky Hill (1994) si meno získala v súťaži The Voice UK. V júni 2014 mala v hitparáde na prvom mieste skladbu Gecko, ktorú nahrala s Oliverom Hendelsom, v roku 2022 získala dve nominácie na cenu Brit Awards. Dva albumy v podaní tejto speváčky poznajú fanúšikovia, Only Honest on the Weekend z augusta 2021 a hlavne Believe Me Now? z mája 2024, ktorý sa v rebríčku dostal na prvé miesto. V septembri 2019 vydala kompiláciu Get To Know. Z jej repertoáru sú aj piesne Heaven on My Mind a Space.
Pol druha hodiny pred polnocou sa návštevníci z celého areálu sústredili pred hlavným pódiom, aby si nenechali ujsť vystúpenie headlinera prvého dňa, americkú skupinu OneRepublic. Chlapci z Colorada sú na scéne od roku 2002, kapelu tvoria spevák a skladateľ Ryan Tedder, gitaristi Zach Filkins a Drew Brown, klávesák Brian Willett, basgitarista a violončelista Brent Kutzle a bubeník Eddie Fisher.
Skupina vydala v novembri 2007 debutový album Dreaming Out Loud vrátane hitu Apologize, ktorý jej vyniesol nomináciu na cenu Grammy. Dnes majú na svojom konte šesť vydaných albumov, najnovší Artificial Paradise vyšiel v júli 2024. V americkej aj anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mali zhodne po desať skladieb, nechýbali hity ako Counting Stars, I Ain't Worried, Apologize, I lived, If I Lose Myself či Secrets. Zaujímavosťou je, že všetci členovia kapely sú multiinštrumentalisti, hrajúci na niekoľkých rozličných hudobných nástrojoch, dokonca si ich počas koncertu dokážu aj vymeniť.
