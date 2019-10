Ľubeľa má potenciál a jasnú víziu do budúcnosti, hovorí starosta

Ľubeľa je obec na Slovensku, v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Obec sa nachádza v južnej časti Liptovskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278. Na snímke výhľad na obec Ľubeľa 4. októbra 2019. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Ľubeľa je obec na Slovensku, v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Obec sa nachádza v južnej časti Liptovskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278. Na snímke ochotníci z Ľubele. Piaty sprava je starosta obce Erik Gemzický. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Ľubeľa je obec na Slovensku, v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Obec sa nachádza v južnej časti Liptovskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278. Na snímke budova základnej školy v obci Ľubeľa. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Ochotníci v obci fungujú už takmer storočie, majú aj vlastný festival

Ľubeľa je obec na Slovensku, v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Obec sa nachádza v južnej časti Liptovskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278. Na snímke budova lekárne. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Mladí sa budú viac angažovať vo veciach verejných, pomôže k tomu projekt

Ľubeľa je obec na Slovensku, v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji. Obec sa nachádza v južnej časti Liptovskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278. Na snímke kronika miestnej jednoty dôchodcov. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubeľa 5. októbra (TASR) – Moderná, pomerne rýchlo rozvíjajúca sa obec s potenciálom, víziou a srdečnými obyvateľmi. Tak charakterizoval obec Ľubeľa v okrese Liptovský Mikuláš jej starosta Erik Gemzický. Za posledné obdobie sa tu podarilo zrealizovať viaceré významné projekty a plány do budúcnosti sú nemenej ambiciózne - vybudovať ďalšie obecné nájomné bytové domy, nové detské ihrisko, pešiu zónu či sad novonarodených detí.Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine Ľubeľa pochádza z roku 1278. Nachádza sa v južnej časti Liptovskej kotliny na úpätí Nízkych Tatier. Obec má pestrú históriu. Poznačili ju najmä boje druhej svetovej vojny, miestni obyvatelia boli aktívne zapojení v Slovenskom národnom povstaní. Dnes sa podľa starostu obci mimoriadne darí. Tento rok prekročili hranicu 1200 obyvateľov, mnohí sa prisťahovali. S prílivom ľudí do obce podľa starostu súvisí aj nutný rozvoj bývania.načrtol pre TASR.Odkedy v Ľubeli vybudovali kamerový systém, značne klesla kriminalita. Na budúci rok pripravujú tretiu etapu inštalácie kamier, na ktorú obec dostala dotáciu z ministerstva vnútra. Vo výhľade na rok 2020 je podľa starostu tiež výstavba pešej zóny.ozrejmil Gemzický s tým, že financie získajú z dotácie cez Miestnu akčnú skupinu Stredný Liptov. Okrem toho zvažujú aj zriadenie tzv. sadu novonarodených detí, kde by každý nový malý obyvateľ mal svoj vlastný strom.V porovnaní s niektorými ďalšími obcami Liptova má Ľubeľa len zanedbateľný príjem daní v súvislosti s turizmom. Odkázaní sú preto na získavanie finančných dotácií. Samospráva je však úspešná aj v čerpaní fondov Európskej únie. V súčasnosti zásluhou príspevku z eurofondov rekonštruujú tamojší kultúrny dom.Podľa starostu je v blízkom období nutné riešiť niektoré nedostatky, napríklad bezpečnosť obyvateľov z hľadiska narastajúcej cestnej premávky. V zimných mesiacoch vedenie obce čaká príprava dopravno-bezpečnostného projektu miestnych komunikácií a tiež návrh plošných opráv ciest v obci.zdôraznil.Cieľ do budúcna je podľa Gemzického jednoznačný - pokračovať v rozvoji obce.uzavrel starosta.Už takmer storočie sa v liptovskej obci Ľubeľa stretávajú celé generácie ochotníckych divadelníkov. Svojim nadšením a šikovnosťou si vyslúžili viaceré ocenenia. V repertoári divadelného súboru sú najmä komédie. Ako hovorí režisérka súboru Janka Mlynarčíková, cieľom je divákov zabaviť, trápenia majú v živote dosť.uviedla pre TASR režisérka.Divadelný súbor má momentálne 16 členov. S nacvičovaním predstavenia zvyknú začať vždy v októbri.vysvetlila Mlynarčíková.I keď ochotnícke divadlo z Ľubele poznajú aj v Prahe, najväčšou výzvou je pre nich celoslovenský festival v Budmericiach. V roku 2018 tu získali prvé miesto za divadelnú hru a rovnako prvé miesto za mužskú hereckú rolu. Tento rok zas získali prvé miesto za réžiu.Okrem množstva ocenení a desiatok vystúpení rozvíjajú lásku k divadlu aj prostredníctvom špeciálneho divadelného festivalu ĽubeľaFest, ktorý si tento rok zapísal už svoj 11. ročník. Podujatie je prehliadkou rôznych žánrov divadla, prichádzajú naň ochotníci z celého Slovenska. Tento rok sa divákom predstavili divadelníci z Liptovských Kľačian, Vlách, Partizánskej Ľupče, Dovalova, Hriňovej či Krupiny. Festival navyše patril aj detskému divákovi, pre ktorého organizátori pripravili workshopy. Ďalší ročník podujatia sa uskutoční už v zrekonštruovaných priestoroch tamojšieho kultúrneho domu.Podľa režisérky je fungovanie divadelného súboru postavené najmä na ľuďoch.dodala Mlynarčíková.Mladá generácia Ľubeľčanov sa bude intenzívnejšie zapájať do života v obci a podieľať sa na veciach verejných. Pomôcť k tomu má projekt občianskej spokojnosti, na ktorom v obci pracujú v posledných mesiacoch. Pomenovaním pálčivých problémov chcú s pomocou mladých ľudí docieliť zlepšenie v sociálnej, spoločenskej či kultúrnej oblasti, vysvetlil poslanec Obecného zastupiteľstva v Ľubeli Vladimír Škvarka.V prvej fáze projektu sa snažili zistiť, v ktorých oblastiach obyvatelia pociťujú najzávažnejšie nedostatky. Z prieskumu podľa Škvarku vyplynulo napríklad to, že mladým chýba miesto na stretávanie, niečo na spôsob klubovne. Ako problém však napríklad vnímajú aj triedenie odpadu, kde vytkli najmä nepravidelné vysýpanie nádob.V ďalšej fáze projektu sa budú zaoberať vytvorením koncepcie práce s mládežou a tzv. Oblastnej rady mládeže. Tá by mala fungovať ako poradný orgán obecného zastupiteľstva.priblížil Škvarka.Nastolené problémy a témy by chceli riešiť prostredníctvom akčného plánu na najbližších sedem rokov.doplnil obecný poslanec.Komunitný kolorit v obci dotvárajú okrem iniciatívnych mladých ľudí aj športové organizácie či aktívni seniori združení v miestnej Jednote dôchodcov. Tých už päť rokov vedie Jozefína Slavkovská.uviedla Slavkovská.Počet členov v organizácii sa pohybuje okolo 50 a podľa Slavkovskej majú ľubeľskí seniori v sebe množstvo energie, i keď niektorí už majú po sedemdesiatke. Od roku 2015 iniciujú stavanie mája, ženy sa venujú aj tancu.priblížila.Momentálne má tanečná skupina 13 členiek. Podporujú ich aj manželia.povedala Slavkovská.Projekt Zvýšenie občianskej informovanosti a participácia mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných je realizovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.