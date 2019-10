Za pohromu v Ožďanoch nesie zodpovednosť Bystrická dopravná spoločnosť

Na snímke renesančný kaštieľ v Ožďanoch, ktorému ničivý požiar kompletne zničil šindľovú strechu, archívna foto. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Bratislava 5. októbra (TASR) - Bystrická dopravná spoločnosť nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú katastrofu v Ožďanoch. V súvislosti s požiarom kaštieľa v obci Ožďany to tvrdí Ministerstvo kultúry (MK) SR. TASR o tom informoval štátny tajomník rezortu Konrád Rigó.uviedlo ministerstvo v stanovisku.Rezort tiež poukázal na to, že dotknutá spoločnosť za posledných päť rokov nepodala ani jednu žiadosť na ochranu kaštieľa, pričom MK ponúka vlastníkom pamiatok rôzne dotácie. Podotkol tiež, že podľa medializovaných informácií nemala spoločnosť svoj majetok ani poistený.skonštatovalo MK.Rezort očakáva, že spoločnosť urobí všetko pre záchranu a obnovu pamiatky, keďže disponuje niekoľkomiliónovým nerozdeleným ziskom. MK sa pritom odvoláva na účtovnú závierku spoločnosti z roku 2018.Strechu renesančného kaštieľa zachvátil vo štvrtok (3. 10.) požiar, polícia príčiny udalosti vyšetruje. Škody by nemali byť menšie ako 300.000 eur. Požiar prakticky úplne zničil šindľovú strechu na celom objekte.Renesančný kaštieľ bol najvýznamnejšou pamiatkou Oždian. V 17. storočí sa v ňom narodila Julianna Korponayová, známa z románu Móra Jókaiho ako Levočská biela pani.Kaštieľ bol vážne poškodený počas druhej svetovej vojny pri prechode frontu. Neskôr bol čiastočne opravený, napriek tomu však bol niekoľko desaťročí prázdny a chátral. Po zmene režimu vystriedal niekoľko vlastníkov, ktorí s ním mali rôzne zámery. Ani jeden však nebol realizovaný a objekt napokon skončil v exekúcii.