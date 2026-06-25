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25. júna 2026
Ministerstvo investícií plánuje urobiť z cirkví plnohodnotného partnera pri čerpaní eurofondov – VIDEO
Štát otvára novú kapitolu v plánovaní regionálneho rozvoja a začína oficiálne diskusie s náboženskými obcami o tom, ako by sa mali v budúcnosti podieľať na čerpaní európskych peňazí. Cirkvi ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Štát otvára novú kapitolu v plánovaní regionálneho rozvoja a začína oficiálne diskusie s náboženskými obcami o tom, ako by sa mali v budúcnosti podieľať na čerpaní európskych peňazí.
Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027.
Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možností financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Na stretnutí v Banskej Bystrici sa zúčastnili predstavitelia Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví v SR aj Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.
„Registrované cirkvi sú prirodzenou súčasťou života v regiónoch a dlhodobo zohrávajú významnú úlohu v oblastiach, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života ľudí – od sociálnej pomoci a vzdelávania až po podporu komunít a starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Chceme, aby boli plnohodnotným partnerom aj pri nastavovaní budúceho programového obdobia a aby ich skúsenosti z územia zaznievali pri definovaní rozvojových priorít Slovenska,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
Diskusia sa sústredila najmä na obdobie po roku 2027, možnosti zapojenia cirkevných subjektov do projektov financovaných z EÚ a ich účasť na tvorbe národných a regionálnych plánov. Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda ocenil, že stretnutie otvorilo širší priestor pre odbornú diskusiu a vníma to ako začiatok dlhšej cesty.
„Hovorili sme nielen o sakrálnych stavbách a kultúrnom dedičstve, ale aj o tom, čo tieto miesta napĺňa – o duchovnom rozmere a službe ľuďom,“ priblížil.
Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na tlačovú konferenciu Migaľa so zástupcami cirkví reagovala, že minister bohapusto klame o nemožnosti ich zapojenia do eurofondových projektov.
„Je to nehorázne, ako vie Migaľ bez štipky hanby zavádzať. Osobne som ako ministerka MIRRI práve možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkví presadila do Programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska,“ uviedla exministerka investícií Remišová. Dodala, že Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou a len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda, a aj to robí neefektívne a nehospodárne.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií plánuje urobiť z cirkví plnohodnotného partnera pri čerpaní eurofondov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027.
Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možností financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Na stretnutí v Banskej Bystrici sa zúčastnili predstavitelia Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví v SR aj Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.
Stretnutie otvorilo širší priestor pre odbornú diskusiu
„Registrované cirkvi sú prirodzenou súčasťou života v regiónoch a dlhodobo zohrávajú významnú úlohu v oblastiach, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života ľudí – od sociálnej pomoci a vzdelávania až po podporu komunít a starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Chceme, aby boli plnohodnotným partnerom aj pri nastavovaní budúceho programového obdobia a aby ich skúsenosti z územia zaznievali pri definovaní rozvojových priorít Slovenska,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.
Diskusia sa sústredila najmä na obdobie po roku 2027, možnosti zapojenia cirkevných subjektov do projektov financovaných z EÚ a ich účasť na tvorbe národných a regionálnych plánov. Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda ocenil, že stretnutie otvorilo širší priestor pre odbornú diskusiu a vníma to ako začiatok dlhšej cesty.
„Hovorili sme nielen o sakrálnych stavbách a kultúrnom dedičstve, ale aj o tom, čo tieto miesta napĺňa – o duchovnom rozmere a službe ľuďom,“ priblížil.
Vyjadrenie exministerky Remišovej
Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na tlačovú konferenciu Migaľa so zástupcami cirkví reagovala, že minister bohapusto klame o nemožnosti ich zapojenia do eurofondových projektov.
„Je to nehorázne, ako vie Migaľ bez štipky hanby zavádzať. Osobne som ako ministerka MIRRI práve možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkví presadila do Programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska,“ uviedla exministerka investícií Remišová. Dodala, že Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou a len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda, a aj to robí neefektívne a nehospodárne.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií plánuje urobiť z cirkví plnohodnotného partnera pri čerpaní eurofondov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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