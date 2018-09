Prieskum: Slováci si nedostatočne plánujú svoju finančnú budúcnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) - Životná úroveň Slovákov sa zvyšuje. Dokazuje to nielen rast životnej úrovne a údaje o domácnostiach, ale taktiež pozitívne vyjadrenia samotných Slovákov. Napriek tomu mnohí tvrdia, že im financie nestačia. Prieskum Nadácie Partners a agentúry Focus, ale aj odborníci na financie však potvrdzujú, že je najvhodnejší čas sa finančne zabezpečiť.," povedal v pondelok na stretnutí s novinármi v Bratislave Maroš Ovčarik z Finančného kompasu.I napriek tomu, že podľa štatistík by sa mali Slováci mať finančne lepšie, tvrdia, že peňazí nemajú nazvyš. Prieskumy poukazujú na hlavnú príčinu, ktorou je nezdravý finančný životný štýl." vysvetlila finančné prístupy Slovákov, podľa prieskumu agentúry Focus, Monika Remiašová z Nadácie Partners. Podľa neho až 80 % domácností a nezáleží na výške príjmu, míňa zbytočne veľa na bežnú každomesačnú spotrebu. Takmer dve tretiny Slovákov si pravidelne robia radosť drobnými vecami aj popri bežných nákupoch a polovica opýtaných si odkladá nejaké peniaze, iba ak zostanú.Slováci majú veľký potenciál mať sa lepšie. Poznajú základné princípy ako na to, chcú šetriť a myslieť aj na budúcnosť, robia to však nesprávne. "zdôraznila hlavné dôvody Andrea Straková, odborníčka na financie z Partners Group SK.