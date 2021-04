Lučanský bol pri pokuse o samovraždu v cele sám, komisia z kamier nezistila žiadne nezrovnalosti

Kontrolovali ho v pravidelných intervaloch

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pri pokuse o samovraždu sa v cele spolu s bývalým prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským nenachádzala žiadna ďalšia osoba. Komisia, ktorá bola zriadená v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského, to zhodnotila v záverečnej správe.Komisia skúmala kamerové záznamy z chodby pred celou či elektronické záznamy o otvorení ciel, pričom nezistila žiadne nezrovnalosti či iné významné okolnosti, ktoré by spochybňovali verziu úmyselného sebapoškodenia Milana Lučanského. V správe však uvádza, že spoľahlivé vylúčenie možnosti prípadnej manipulácie so záznamami si vyžaduje znalecké skúmanie v trestnom konaní.Z kamerového záznamu z 29. decembra 2020 komisia zistila, že policajný exprezident opustil celu len dvakrát, a to za účelom návštevy lekárky a pohovoru s ústavným psychológom. Komisia v tejto súvislosti skonštatovala, že pri návrate na celu na kamerovom zázname neidentifikovali žiadne viditeľné znaky násilia na tele Lučanského alebo evidentné zmeny jeho správania či pohybu.Po návrate na celu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) kontrolovali Lučanského v pravidelných 30-minútových intervaloch. Posledná kontrola obvineného bola podľa úradných záznamov o 16:30. Lučanský na príslušníka ZVJS údajne reagoval zdvihnutím hlavy.Celu Milana Lučanského otvorili až v čase vydávania večere o 16:39 a to potom, čo nereagoval na výzvu na odobratie večere. Po príchode na celu začali príslušníci Milanovi Lučanskému poskytovať prvú pomoc. Komisia nezistila žiadne okolnosti, ktoré by poukazovali na možnosť adekvátnejšieho postupu pri poskytovaní resuscitácie. Komisia zároveň skonštatovala, že mechanizmus, akým sa Milan Lučanský obesil, je medicínsky možný.„Vychádzajúc zo skutočnosti, že po otvorení cely v čase o 16:39 a následnej resuscitácii sa podarilo príslušníkom ZVJS obnoviť činnosť srdca Milana Lučanského, je možné spoľahlivo vylúčiť, že k tragickej udalosti došlo skôr, ako v maximálnom časovom horizonte približne desiatich minút spätne pred otvorením cely,“ potvrdila komisia.Z kamerových záznamov vyplýva, že medzi 16:30 až 16:39 do cely nevstúpila iná osoba. Avšak v tomto časovom intervale bol kamerový záznam na krátko prerušený. Dôvodom je, že kamerový systém je automaticky aktivovaný senzorom pohybu.„Nakoľko časy otvárania cely je možné spätne preveriť aj z ďalšieho systému, ktorý elektronicky zaznamenáva každé otvorenie dverí a mreží cely, považuje komisia za dôležité, že vo výpise z uvedeného systému nenašla taký záznam, ktorý by identifikoval otvorenie cely v časovom intervale od 16:30 do 16:39,“ vysvetlila komisia.Komisia vzniesla pochybnosti k vhodnosti prítomnosti lekárov ZVJS pri pitve obvineného v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody a to vo vzťahu k potencionálnej neskoršej zmene procesného postavenia ošetrujúcich lekárov v rámci prebiehajúceho trestného konania. Zároveň komisia priznala, že najvážnejším limitom bola nemožnosť preskúmať zdravotnú dokumentáciu a predbežnú správu z pitvy.„Komisia však vzala do úvahy informáciu z neverejného zasadnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť , na ktorej vystúpil generálny prokurátor a považuje jeho vyjadrenie k vykonanej pitve za podporné vo vzťahu k prijatému záveru,“ dodala komisia.Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. V prvej polovici decembra podstúpil operáciu po tom, ako sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš . Po jeho smrti stíhanie zastavili.