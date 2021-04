Mesežnikov: Udalosti v Česku ukazujú, že Rusko nie je spoľahlivý partner

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 - Otázka, ktorú by v súčasnosti malo Slovensko riešiť v súvislosti s udalosťami v Českej republike nie je, či vyhostiť ruských diplomatov - agentov, ale koľko ich vyhostiť. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky ((IVO) Grigorij Mesežnikov.Predstavitelia Slovenska podľa neho doteraz vyjadrovali verbálnu solidaritu s ČR, avšak pokiaľ by európske štáty rozhodli o vyhosťovaní diplomatov, Slovensko by sa podľa neho malo určite pripojiť. „Tá kauza nie je o nič menej významná, ako kauza Skripaľ. Boli do nej zapojené tie isté osoby,” uviedol Mesežnikov ma margo výbuchu z roku 2014. Zdôraznil pritom, že v tomto prípade išlo aj o väčší počet obetí.Mesežnikov zároveň pripomenul, že ČR mala s Ruskom podpísanú zmluvu o priateľstve a spolupráci, napriek tomu bol na jej území spáchaný teroristický útok. To podľa neho dokazuje, že Rusko nie je spoľahlivým partnerom.Pokiaľ ide o dovoz vakcíny Sputnik V na Slovensko, podľa Mesežnikova aj prípad z ČR dokazuje že celá vec bola veľký omyl. „Teraz je na iniciátoroch, aby to vyriešili,” dodal.