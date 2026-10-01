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01. októbra 2026
Kaliňák dohadzuje kšefty a Bartek zatajuje príjmy, Hnutie Slovensko podáva podnety na parlamentný výbor – VIDEO
Je úplne zrejmé každému na Slovensku, že predstavitelia vládnej koalície majú zákony a ústavu ako trhací kalendár, dodal Mikulec. Hnutie Slovensko ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Je úplne zrejmé každému na Slovensku, že predstavitelia vládnej koalície majú zákony a ústavu ako trhací kalendár, dodal Mikulec.
Hnutie Slovensko podalo podnety na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) a poslancovi Hlasu-SD Michalovi Bartekovi pre podozrenie z konfliktu záujmov a nezverejnenia príjmov z verejných funkcií.
Podnet sa týka ministra Kaliňáka, ktorý pravdepodobne dlhodobo vykonával lobistickú činnosť pre zbrojársky holding Czechoslovak Group (CSG) prostredníctvom svojej spoločnosti Kallan Consulting.
„Robert Kaliňák ako konateľ a spoločník svojej spoločnosti Kallan Consulting minimálne v rokoch 2022 a 2023 vykonával lobistickú činnosť pre túto spoločnosť. Loboval najmä v Spojených arabských emirátoch v prospech nákladných bojových vozidiel Tatra. Túto činnosť alebo odmenu za ňu poberal dokonca aj v roku 2024, teda po tom, čo sa stal ministrom obrany,“ upozornil člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Igor Dušenka.
Podľa Dušenku zákon o ochrane verejného záujmu a zákon o verejnom obstarávaní vyžadujú, aby pred vstupom do verejnej funkcie prešla trojročná lehota od ukončenia spolupráce s dotknutou právnickou osobou.
„Je evidentné, že táto lehota nebola dodržaná. Kaliňák ako minister obrany bez riadneho a otvoreného výberového konania umožnil spoločnosti z portfólia Czechoslovak Group nákup a uzavretie zmluvy na viac ako 1 300 bojových vozidiel. Taktiež bez verejnej súťaže prenechal ďalšej zo spoločností areál zbrojárskych závodov v Moldave nad Bodvou,“ uviedol Dušenka. Dodal, že za takéto porušenie zákona hrozí sankcia až do výšky 12 mesačných platov.
Druhý podnet sa týka poslanca Michala Barteka, ktorý vo svojom majetkovom priznaní za rok 2023 nepriznal príjem takmer 2 000 eur z výkonu verejnej funkcie poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022.
Poslanec NR SR a bývalý minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že vládna koalícia porušuje zákony a ústavu a zároveň vyžaduje ich dodržiavanie od občanov. „Je úplne zrejmé každému na Slovensku, že predstavitelia vládnej koalície majú zákony a ústavu ako trhací kalendár. Robert Kaliňák nedodržiava ústavné zákony absolútne. On sa dokonca obhajuje tým, že jemu je to jedno, lebo ak to je správne pre jeho rodinu, tak on nebude dodržiavať ústavný zákon – tak ako keď nepriznal svoju luxusnú vilu v Chorvátsku,“ uviedol Mikulec.
Kritizoval tiež ministerstvo obrany pod vedením Kaliňáka a jeho prepojenia s majiteľom holdingu CSG Michalom Strnadom. „Robert Kaliňák bol platený pánom Strnadom za lobing a za kšefty, ktoré dohadzuje dlhodobo. Od začiatku urobil z ministerstva obrany biznisové centrum a kšeftárske centrum. To nie je ministerstvo obrany, ale ministerstvo biznisu,“ skonštatoval Mikulec.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák dohadzuje kšefty a Bartek zatajuje príjmy, Hnutie Slovensko podáva podnety na parlamentný výbor – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko podalo podnety na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) a poslancovi Hlasu-SD Michalovi Bartekovi pre podozrenie z konfliktu záujmov a nezverejnenia príjmov z verejných funkcií.
Podnet sa týka ministra Kaliňáka, ktorý pravdepodobne dlhodobo vykonával lobistickú činnosť pre zbrojársky holding Czechoslovak Group (CSG) prostredníctvom svojej spoločnosti Kallan Consulting.
Odmenu poberal aj ako minister
„Robert Kaliňák ako konateľ a spoločník svojej spoločnosti Kallan Consulting minimálne v rokoch 2022 a 2023 vykonával lobistickú činnosť pre túto spoločnosť. Loboval najmä v Spojených arabských emirátoch v prospech nákladných bojových vozidiel Tatra. Túto činnosť alebo odmenu za ňu poberal dokonca aj v roku 2024, teda po tom, čo sa stal ministrom obrany,“ upozornil člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Igor Dušenka.
Podľa Dušenku zákon o ochrane verejného záujmu a zákon o verejnom obstarávaní vyžadujú, aby pred vstupom do verejnej funkcie prešla trojročná lehota od ukončenia spolupráce s dotknutou právnickou osobou.
„Je evidentné, že táto lehota nebola dodržaná. Kaliňák ako minister obrany bez riadneho a otvoreného výberového konania umožnil spoločnosti z portfólia Czechoslovak Group nákup a uzavretie zmluvy na viac ako 1 300 bojových vozidiel. Taktiež bez verejnej súťaže prenechal ďalšej zo spoločností areál zbrojárskych závodov v Moldave nad Bodvou,“ uviedol Dušenka. Dodal, že za takéto porušenie zákona hrozí sankcia až do výšky 12 mesačných platov.
Koalícia považuje ústavu za trhací kalendár
Druhý podnet sa týka poslanca Michala Barteka, ktorý vo svojom majetkovom priznaní za rok 2023 nepriznal príjem takmer 2 000 eur z výkonu verejnej funkcie poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022.
Poslanec NR SR a bývalý minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že vládna koalícia porušuje zákony a ústavu a zároveň vyžaduje ich dodržiavanie od občanov. „Je úplne zrejmé každému na Slovensku, že predstavitelia vládnej koalície majú zákony a ústavu ako trhací kalendár. Robert Kaliňák nedodržiava ústavné zákony absolútne. On sa dokonca obhajuje tým, že jemu je to jedno, lebo ak to je správne pre jeho rodinu, tak on nebude dodržiavať ústavný zákon – tak ako keď nepriznal svoju luxusnú vilu v Chorvátsku,“ uviedol Mikulec.
Kritizoval tiež ministerstvo obrany pod vedením Kaliňáka a jeho prepojenia s majiteľom holdingu CSG Michalom Strnadom. „Robert Kaliňák bol platený pánom Strnadom za lobing a za kšefty, ktoré dohadzuje dlhodobo. Od začiatku urobil z ministerstva obrany biznisové centrum a kšeftárske centrum. To nie je ministerstvo obrany, ale ministerstvo biznisu,“ skonštatoval Mikulec.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák dohadzuje kšefty a Bartek zatajuje príjmy, Hnutie Slovensko podáva podnety na parlamentný výbor – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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