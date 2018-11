Lucie vydáva po 16 rokoch album EvoLucie, predstaví ho na koncertoch

Český spevák David Koller, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 22. novembra (TASR) - Česká kapela Lucie vydáva nový album. Nasledovník 16 rokov starej nahrávky Dobrá Kočzka, která nemlsá dostal názov EvoLucie. Kapela na ňom pracovala s prestávkami sedem mesiacov. Svojimi skladbami na album prispeli všetci členovia skupiny - David Koller, Robert Kodym, P.B.CH. a Michal Dvořák. O väčšinu textov sa postaral Robert Kodym.Trinásť piesní nahrávali pod dohľadom zvukára a producenta Pavla Karlíka. Sú nimi Takhle tě mám rád, Chtěli jsme lítat, Nejlepší, kterou znám, Burning Man, Sex 3, Já jsem pan Petr Monk, Peněžena, Než tě rozkradou, Fénixovy slzy, Já to nemám spočítaný, Slečna do nekonečna, 1968, EvoLucie.Nový album kapela podporí na turné, ktoré obsahuje šesť koncertov v Česku a dva na Slovensku - 27. novembra v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a 30. novembra v Košiciach v Steel Aréne.hovorí o novom albume Robert Kodym.Podľa Davida Kollera je EvoLucie veľmi pestrou nahrávkou.hovorí Koller.Rovnako ako na predchádzajúcich albumoch si Lucie okrem výberu skladieb a aranžmánov dala záležať aj na precíznom zvuku. Okrem producenta Pavla Karlíka, ktorý s kapelou už spolupracoval aj v minulosti, sa na albume kontinuálne podieľali aj ďalší zvukoví inžinieri. Okrem domácich Ecsona Waldesa a Jiřího Janoucha to bol napríklad Mike Fraser, známy napríklad z posledných piatich albumov skupiny AC/DC, alebo držiteľ niekoľkých Grammy John Spiker, spolupracovník Becka alebo Steve Earla. Ďalší z nich Mark Plati, ktorý je známy ako spolupracovník Davida Bowieho, prišiel za kapelou aj do Česka. Štvoricu zámorských producentov uzatvára Mike Clink, ktorý sa preslávil produkciou debutového albumu Appetite for Destruction skupiny Guns'n'Roses a dohromady im produkoval päť albumov, z ktorých sa predalo viac ako 90 miliónov kusov.približuje manažér Lucie Ladislav Vajdička.Okrem Phila X sa v úlohe hostí na albume podieľali aj klávesák Jamie Muhoberac, ktorý nahrával s Rolling Stones, Fleetwood Mac alebo Bobom Dylanom, kurdská speváčka Sakiny Teyanová, speváčka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec z The Plastic People of the Universe, pražský vokálny zbor Gospel Limited, skupina Krless hrajúca na historické nástroje alebo stály hosť kapely Adam Koller.