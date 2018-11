SLOVENČINA: Kam alebo kde?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. novembra - V dnešnej časti sa budeme opäť venovať zámenám, konkrétne dvom – kam a kde. A ich neurčitým tvarom – niekam a niekde.Kam je opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa pýtame na smer. Kam sa to pozeráš? Kam smeruješ? Kam tým mieriš?Kde je rovnako opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa však pýtame na miesto. Kde si? Kde to je? Kde si na to prišiel?V spojení Kam ideš? Kde ideš? možno akceptovať oba tvary. Spojenie Kde ideš? je však menej časté, keďže zámeno kam sa v smerovom význame používa zriedkavejšie.Rovnaký princíp uplatňujeme aj pri neurčitých príslovkových zámenách niekde a niekam. Niekde som to položil. Poďme niekde inde. Najradšej by som sa niekam prepadol. Niekam sa ponáhľaš?