25. februára 2026

Ľudí zatvárajú na desiatky mesiacov za hlúposti, tvrdí Michelko. SNS chce riešiť „gumené paragrafy“ – VIDEO


Tagy: Extrémizmus Kolúzna väzba Trestný čin

Je absurdné, ako dnes za hocijakú hlúposť ľudí zatvárajú na desiatky mesiacov. V rozhovore v štúdiu SITA to povedal koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) s tým, že jeho ...



25.2.2026 (SITA.sk) - Je absurdné, ako dnes za hocijakú hlúposť ľudí zatvárajú na desiatky mesiacov. V rozhovore v štúdiu SITA to povedal koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) s tým, že jeho strana chce riešiť takzvané „gumené paragrafy“ ohľadne trestných činov verbálneho charakteru.


Momentálna právna úprava je totiž podľa neho extrémne zneužiteľná. SNS pritom už jeden návrh zaoberajúci sa touto problematikou do parlamentu predložila, neskôr ho však stiahla.

Zneužívanie paragrafov


Michelko zároveň poprel, že by iniciatíva Slovenskej národnej strany bola snahou pomôcť obžalovanému Danielovi Bombicovi. „Bombic je iba jeden symptóm. Ten zákon je oproti tomu, aby sa nemohli gumové paragrafy zneužívať,“ zdôraznil Michelko. Pripomenul pritom prípad súčasného europoslanca Milana Mazureka, ktorý bol po odsúdení zbavený mandátu poslanca Národnej rady SR.

„Za to, že povedal, že ľudia z osád neprispievajú k národnému bohatstvu, ale že sa skôr vezú. Nepovedal ani parazit, povedal len osadníci. Za toto bol zbavený poslaneckého mandátu. To je predsa choré, to je predsa absurdné,“ skonštatoval koaličný poslanec.




Situáciu Michelko porovnal s opozičným poslancom Igorom Matovičom, ktorý podľa neho môže tisíckrát denne povedať ľuďom do očí, že sú mafiáni. „A keď ste verejný činiteľ, neexistuje taká podlosť, špinavosť, taká urážka, také poníženie, ktoré vy nemusíte zniesť. A vrieska na ženu, kolegyňu, že je nadržaná krava, je to úplne v poriadku. To je úplne v pohode,“ skonštatoval koaličný poslanec.

Podmienka alebo peňažný trest


Predstava, že niekto za verbálne trestné činy ide na 10 mesiacov do kolúznej väzby je podľa Michelka absurdná. „Jednoducho, keď niekto zahajluje alebo neviem čo, no tak má byť, samozrejme, trestne stíhaný, samozrejme, má dostať sankciu, ale nemá dostať za takúto hlúposť, provokáciu, neviem čo, 10 mesiacov. Musí to byť proporcionálne,“ zdôraznil poslanec.



Ako príklad zmien uviedol, že by niekto pri prvom prehrešku dostal trojmesačnú alebo polročnú podmienku, prípadne peňažný trest.

„Dáš nejaké podobné hlúpe, rasistické výroky, ideš na pol roka, možno, alebo dostaneš verejnoprospešné veci, v práci dostaneš náramok. Keď to robíš tretíkrát, ideš potom už do väzenia. Toto je normál,“ povedal Michelko. Doplnil, že v súčasnosti nie sú skutky v tejto oblasti ani len priestupky. „Hneď idú trestné činy a to nie je normálne,“ dodal poslanec.

>>> Celý rozhovor s Romanom Michelkom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Ľudí zatvárajú na desiatky mesiacov za hlúposti, tvrdí Michelko. SNS chce riešiť „gumené paragrafy“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

